恐怖情人不甘被分手！台南男把偷拍「愛情動作片」傳給前任兒 惡行曝光下場出爐
為了報復前男友，竟將自己與對方的愛情動作片放上網路，還標註對方姓名。台南市李姓男子因與同居伴侶陳男分手後心生不滿，竟將兩人過去的性愛影像私自上傳至YouTube頻道，導致不特定大眾得以瀏覽，甚至將網址傳給陳男的兒子。台南地院審結，認定李男觸犯非法利用個人資料罪及散布猥褻影像罪，判處有期徒刑2個月，得以科罰金。
這起案件發生在2025年4月，李男與陳男原是伴侶，兩人曾同居在陳男位於台南市北區的住處。李男在分手前的某個時間點，私自在房內裝設攝影機，偷拍與陳男的性愛影像。
2025年4月12日上午8時許，李男竟然在台南市某處地下停車場的管理室，利用手機將這段私密影像上傳至YouTube頻道，不但將陳男的姓名直接設為影片標題，更囂張地將影片網址傳送給陳男的兒子，讓影片在網路上流傳，供不特定大眾觀覽，惡意公開前男友的性影像與個人隱私。陳男事後發現影片，憤而報警提告。
案經檢察官偵查後，向法院聲請簡易判決處刑。李男在警詢及偵查中坦承犯行，並與陳男達成和解，陳男已表示不再追究。
台南地院法官審酌認為，李男無視法律對隱私權的保護，恣意將他人猥褻影像上傳網路，侵害被害人隱私，嚴重危害社會善良風俗，所為實不可取。法官強調，被告利用網路將私密影像傳送至雲端供人觀覽，屬於侵害社會法益的行為。雖然李男坦承犯行且達成和解，但其行為仍應受到法律制裁。
法官依想像競合犯規定，從一重論以「非公務機關非法利用個人資料罪」，量處有期徒刑2個月，得易科罰金，全案可上訴二審。
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