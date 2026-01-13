恐怖情人互毆！女燒工寮洩恨 男毒駕撞人墜崖

苗栗縣銅鑼鄉於本月10日晚間7時許發生一起前情侶互傷案件，案情發展令人震驚。根據苗栗警方調查，40歲邱姓女子與52歲郭姓男子原為男女朋友關係，兩人分手後因寵物死亡問題引發嚴重衝突。

事件起因於邱女飼養的愛犬突然死亡，她懷疑是郭男蓄意毒害。當日邱女情緒失控，直接前往郭男位於銅鑼鄉興隆村的工寮縱火，現場貨櫃屋及一輛機車遭焚毀。郭男接獲消息後立即驅車趕回查看。

郭男在返回工寮途中發現邱女駕駛的自小客車，隨即尾隨追趕。根據警方調查，郭男當時剛施用完毒品安非他命，在情緒極度不穩定的狀態下，於興隆國小附近一處產業道路下坡轉彎處，蓄意加速撞擊邱女車輛。

撞擊力道超乎預期，導致邱女車輛失控翻落3公尺深的邊坡。消防救護人員接獲通報後緊急趕往現場，發現邱女受困車內，經協助脫困後發現僅受輕傷。郭男則在現場有鈍挫傷，兩人均由救護人員送醫治療。

警方到場處理時，對列管毒品人口的郭男實施毒品快篩檢測，結果呈現安非他命陽性反應。後續採尿送驗程序已完成，待檢驗結果確認後將另案偵辦。

偵訊過程中，邱女坦承確實到郭男工寮縱火洩憤。郭男則承認蓄意撞擊邱女車輛，原本僅想讓對方下車談判，未料造成嚴重後果。

全案偵訊後，郭男被依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送台灣苗栗地方檢察署偵辦；邱女則因縱火行為，同樣被依公共危險罪函送偵辦。

苗栗警分局特別呼籲，民眾若發生爭執應保持冷靜理性溝通，切勿使用暴力手段解決問題。尤其不應有酒後或施用毒品後駕駛車輛的危險行為，以免觸法並危害他人生命安全。此案凸顯情緒管理的重要性，雙方衝動行為不僅無法解決問題，反而造成更嚴重的法律後果。

