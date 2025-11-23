恐怖情人偽單身騙砲 遭揭穿竟散佈她裸照

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕恐怖情人！新竹張女與陳男交往並發生關係後，赫然發現陳男竟已婚且有3個小孩，談分手時陳男竟在臉書公布其裸照，還傳給她的女兒，她報案後還嗆「我說過別惹毛我，你玩大一點沒關係，我陪你玩。」新竹地院判陳男需賠償30萬元。

張女說，109年間經友人介紹而認識陳男，並於112年2月底開始熱絡聯繫，期間介紹人及陳男都說陳已離婚、無配偶，去年3月她才開始交往並發生多次性行為。事後經重型機車好友圈友人告知，陳男尚未離婚且育有3名子女，她始驚覺遭受欺騙且貞操權受侵害。

張女說陳男未經同意拍攝她露出性器官或穿著暴露照片，已侵害隱私權。她驚覺陳男已婚後，多次提分手，期間陳男竟於臉書、IG假帳號張貼多張她的私密照片供人瀏覽。張女去婦幼隊報案後，陳男竟傳送「我說過別惹毛我，你玩大一點沒關係，我陪你玩。」

張女歷經陳男欺騙無婚姻、偷拍性影像、張貼社群媒體、恐嚇等行為已身心俱疲，陳男甚至將她裸照傳給她未成年女兒，行為令人髮指，憤而求償精神慰撫金80萬元。

法官勘驗裸照發現，張女喝醉側躺在床上，下半身赤裸、上半身衣服掀起露出內衣，可明確看出已不省人事，自不知遭偷拍，判陳男需賠償30萬元。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

