恐怖情人再犯案！不滿女友想分手痛下殺手 17年前相同手法勒斃情人

殺女友假釋出獄！桃園男又涉勒斃一女被收押。（示意圖：MotionElements）

桃園市平鎮區10日清晨發生一起凶殺案。李姓男子17年前勒斃女友被判刑18年半，關押10年後2019年假釋出獄，沒想到，這個月10日又因另起感情糾紛，勒斃周姓女友，遭羈押禁見。駭人的是，兩條人命犯案同樣手法。

49歲李姓男子不滿51歲周姓女友提分手，10日上午6點半左右，在周女平鎮區住處附近的空地談判，疑因周女堅持分手，李男怒氣下勒斃周女。他殺人後並未離開現場，自稱原本想和對方同赴黃泉，但是用刀劃破身體，疑似失血過多昏倒，醒來以後自知犯下大錯，於是報案。

調查發現，這不是李男第一次殺人。2008年他拒絕和姊弟戀婚外情女方分手，勒斃情人遭判刑入獄，2019年假釋。這次同樣是姊弟戀，也是以同樣手法勒斃情人。全案依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方以罪嫌重大，有逃亡之虞向法院聲請羈押獲准。