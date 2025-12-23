恐怖情人街頭報復！基隆男毒駕狠撞前女友 凌晨投案遭送辦

（記者許皓庭／基隆報導）基隆市昨（22）日深夜發生驚悚蓄意撞人案。28歲林姓男子疑似不滿分手，竟毒駕猛撞前女友魏女及其同行男伴，致魏女重傷昏迷。林嫌甚至一度倒車意圖二次衝撞受害男子，隨後棄車逃逸，最終於凌晨遭緝捕到案。警方發現林嫌毒品檢測呈陽性反應，全案依殺人未遂等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

這起駭人的街頭暴力事件發生在 22 日晚間 10 時 29 分。根據基隆警方調查，林姓嫌犯當時駕車行經中正區觀海街，疑似在社區附近埋伏，見到 28 歲魏姓前女友與 45 歲林姓男伴步行於人行道，竟加速驅車衝撞。魏女因避閃不及遭正面撞擊，當場噴飛倒地，造成鼻骨骨折及全身多處嚴重撕裂傷，傷勢極其沉重，緊急送醫後目前仍處於搶救狀態。

令人髮指的是，嫌犯在首波衝撞後並未停手。根據目擊者與現場事證，林嫌在撞倒魏女後，隨即倒車、迴轉，企圖再次加速衝撞另一名 45 歲男子。所幸該名男子警覺性高，及時閃躲才逃過一劫，未受進一步傷害。林嫌隨後棄車離開現場，警方在現場封鎖線內，還發現了多塊因強烈撞擊而脫落的自小客車外殼零件。

針對犯案動機，警方初步釐清為嚴重的感情糾葛。肇事的 28 歲林嫌曾與魏女共同租屋於該社區，但兩天前疑似遭女方提議分手並要求搬離，進而種下殺機。林嫌在案發後逃亡數小時，於今日凌晨 3 時許自行前往派出所投案。警方對其進行毒品快篩，結果顯示安非他命反應呈陽性，顯示嫌犯疑似在毒品影響下，對前任情人採取毀滅性報復。

目前全案已由基隆市警察局八斗子分駐所完成初步訊問。警方表示，林嫌蓄意衝撞且具備重複施暴之意圖，惡性重大，訊後已依刑法殺人未遂、違反毒品危害防制條例等罪嫌將其移送，並持續清查其毒品來源與確切犯案心路歷程。警方強調，對於此類蓄意挑戰社會治安的暴力行為，絕不姑息。

