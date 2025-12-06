恐怖情人！前鉛球冠軍假借「還寵物鼠」埋伏持刀殺害前女友 裁定延押2個月

台中男子不滿前女友分手，假借歸還寵物鼠誘見面後持刀殺害對方，法院裁定延押2個月。（圖／翻攝畫面）

台中24歲詹朱姓男子曾是校內鉛球冠軍，2025年5月因無法接受18歲詹姓前女友提出分手，假借歸還寵物鼠與生活用品為由約對方見面。詹女於5月10日與友人前往指定地點後獨自下車，卻遭詹朱男持水果刀猛刺。犯案後，詹朱男也以刀自傷。

詹女友人見狀立刻報警。詹女胸、頸部遭刺造成大量出血，左側肺臟、支氣管、左心室及降主動脈均遭刺穿，送醫仍不治。詹朱男經送醫無生命危險，檢方聲押獲准。檢警調查發現，他事先已準備遺書，意圖「玉石俱焚」。

廣告 廣告

台中地檢署於9月偵結，依殺人罪起訴詹朱男，全案移審法院並列為國民法官審理案件。法官審酌詹朱男涉犯死刑、無期徒刑或10年以上重罪，且犯後自傷有不甘受罰心態，自9月12日起裁定羈押3個月。

隨著羈押期限將屆滿，法院再度召開羈押庭。詹朱男自稱仍須服藥控制情緒等情形，法院認為若予以交保或限制住居，將無法確保審理程序順利進行，且其行為對社會造成極大危害，因此裁定自12月12日起延長羈押2個月。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

住豪宅如廁竟要「全家上完才能沖」！婆婆稱祖傳規矩 她臭到崩潰求救

結婚擺闊卻怪朋友包少？她包3600被罵寒酸 網傻眼：這朋友留不得

亂入接機韓星現場！DK被認出驚呼「花惹發」還禮貌鞠躬 12萬人笑瘋