恐怖情人 懷疑前男友毒狗40歲女縱火燒工寮被撞下山坡

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名40歲邱姓人，日前在苗栗縣銅鑼鄉興隆村一帶，開車翻下山坡。苗栗警分局表示，當天晚間7時40分許獲報，邱婦疑被人開車撞下山坡，員警立即通報線上警網前往調查。原來，涉嫌肇事者為邱姓婦人的52歲郭姓前男友。初步調查，婦人疑因自己飼養的犬隻死亡，懷疑是郭男故意下毒，所以跑到郭男的工寮縱火，而郭男趕往工寮查看途中，發現婦人駕駛的自小客車，於是尾隨後方並涉嫌蓄意衝撞，導致婦人失控翻落邊坡。

警方調查，員警趕赴現場發現，邱姓婦人受困車內，郭男則仍停留在現場，而且身上也有鈍挫傷。先由消防救護人員協助婦人脫困後，再由員警戒護送醫。後續員警對郭男實施毒品唾液快篩檢測，發現他有毒品安非他命反應。全案訊後，將郭男依公共危險、家暴、殺人未遂等罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警分局表示，至於毒品快篩反應部分，等郭男採尿送驗，如果呈陽性反應後，將再另行移送偵辦。而邱姓婦人，也因縱火依公共危險罪嫌移送偵辦。

苗栗警分局呼籲，若發生爭執，應冷靜、理性溝通，切勿使用肢體或言語等暴力，更不應有酒後或施用毒品駕駛車輛的危險觸法行為。

照片來源：苗栗縣警方提供

