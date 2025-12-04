恐怖情人！持香氛罐砸死女友挖洞埋屍 竟載她5歲女兒同行 二審仍判13年

家暴示意圖。取自Pixabay



桃園王姓男子去（2024）年8月間和鍾姓女友發生肢體衝突，竟拿浴室裡的香氛玻璃罐痛擊鍾女頭部致死，他發現女友沒有呼吸心跳後，竟把鍾女屍體裝在塑膠桶裡，竟開車帶著鍾女的5歲女兒（不知情）一起到龜山挖洞埋屍。王男自首並第一波賠償60萬元，一審桃園地院國民法庭判13年，他認為判太重上訴，高院今天打臉駁回，全案可上訴。

調查指出，王男和鍾女是男女朋友，他和鍾女的5歲女兒、朋友同居在桃園八德區。去年8月27日清晨6點，兩人因為家庭開銷等問題，在浴室發生肢體衝突，王男一氣之下，拿起浴室裡的玻璃香氛罐多次敲擊鍾女的右額和鼻樑，導致鍾女右額部挫傷合併撕裂及鼻樑開放性骨折，不幸因頭部外傷導致創傷性腦損傷而死亡。

廣告 廣告

王男等到7點，確認鍾女已經沒有呼吸心跳，為了掩蓋鍾女的死因，他竟然用黑色塑膠袋裹住鍾女塞入橘色塑膠桶，然後放在汽車副駕駛座，並帶著不知情的5歲妹妹陪他到桃園龜山區挖洞埋了鍾女。

王男殺掉女友，竟帶其女一起棄屍。兒童示意圖非本案圖象。取自unsplash

事後，同住的朋友追問鍾女的行蹤，王男在家人勸說下到警局自首犯案，警方出動尋屍找到鍾女遺體。檢方將他依傷害致死、遺棄屍體罪名起訴，全案進入國民法庭審理。

王男在一審認罪，國民法庭依「自首」規定予以減刑，而他雖然有意調解但還沒成立，初步僅賠償60萬元。

國民法庭痛批，王男無視法治社會規範，導致鍾女喪失生命，造成家屬天人永隔的終身遺憾，且他為了掩飾犯行，竟帶著被害人的幼女一起棄屍，行為令人髮指、泯滅人性。國民法庭認為，他棄屍之目的是為了避免被發現犯行，並非傷害致死的當然結果，認定分別涉犯兩罪，依傷害致死罪判11年、遺棄屍體判2年10月，應合併執行13年。

檢辯均上訴高院，但高院認為，檢方在原審求刑11年，原審也判11年，並未有刑度過輕狀況；至於王男主張原審未充分說明理由，且量刑太重，高院則認為，王男犯行嚴重，原審量刑並未逾越法定裁量範圍，據此駁回檢辯上訴。全案仍可上訴。

更多太報報導

起底「三重滅門案」真兇！張泓毅如何從「嗜賭軟飯男」淪為「恐怖殺人魔」

「三重滅門3死」軟飯男「期待死刑」二審竟拒和解！ 律師轟一審審判長誤導國民法官

自稱「台灣第一特務」！軍情局退役上校張超然當共諜 判1年6月定讞「要入獄」