恐怖情人! 男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕
社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導
又是恐怖情人！台北市警方獲報，有間生活百貨的老闆娘遭男友持刀恐嚇，警方不敢大意，持盾牌到場，救出被害人，並將嫌犯依家暴現行犯逮捕，事後警方調查，原來是嫌犯要向女友討錢未果，雙方才會爆發口角。
獲報發生持刀傷人事件，警方不敢大意，火速跳上機車，沿路鳴笛，趕抵現場，一輛救護車早已在門口等候，情況十分危急。員警vs.嫌犯：「我跟你講你現在是家暴現行犯，因為你有持刀恐嚇你同居人這位小姐的一個行為。我沒有傷害她喔 。沒關係，你去跟法官講。」面對危險人物，警方大陣仗，持盾牌將被害女子救出，但嫌犯被逮捕後，還想狡辯，說自己沒有傷害他女友，但附近鄰居都看在眼裡。附近鄰居：「他剛拿刀威脅，有拿著刀子，他跟他同居人在一起，警察拿槍拿盾牌在後面，他這個好像已經犯了好幾次了，1、2次了，這次比較嚴重啦。」
恐怖情人！男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕（圖／民視新聞）
民視記者洪巧璇：「警方獲報這處公寓有住戶發生家暴事件，馬上派遣警力趕抵現場，當場就把一名持刀的男子逮捕，帶回派出所。」巧合的是，事發地點剛好就在日前信義豪宅雙屍案的正對面。根據了解，李姓嫌犯因為缺錢花用，就在8號下午1點多，跑到葉姓女友開的生活百貨跟對方討錢，進而發生口角，嫌犯一氣之下，拿起店內的折疊刀揮舞，兩人拉扯的過程中，造成葉姓女子右手臂擦傷。附近鄰居：「他是去賭喜歡去賭，最近越賭越...。」
恐怖情人！男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕（圖／民視新聞）
信義分局三張犁派出所副所長李俊良：「索要金錢未果進而衍伸口角糾紛，全案依恐嚇傷害，家暴現行犯將李男逮捕。」借錢未果竟朝女友揮刀，未來也得要好好檢視，眼前是愛人，還是恐怖情人。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110
原文出處：恐怖情人！男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕
