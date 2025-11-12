恐怖情人！ 男殺「前前女友」入獄 假釋期再殺「前女友」

桃園市 / 綜合報導

桃園市平鎮區10日發生一起姊弟戀的殺人命案，嫌犯李姓男子曾在17年前勒斃 前前女友 ，當時被判18年半，沒想到他竟在假釋期間，涉嫌於10日上午在桃園金陵路三段附近空地，勒斃前女友，兩次都是姊弟戀，殺人手法也都雷同，這回他犯案後傷害自己而陷入昏迷，清醒後他打電話給警方自首，桃園地檢署11日依殺人罪嫌，法院聲請羈押獲准。

接獲報案救護人員立即趕到現場，緊急將受傷的男女送醫急救，但女子傷勢太重最後仍回天乏術，男子則是沒有大礙，不過他不是受害人，而是加害者，這起命案發生在10日早上六時半，桃園市平鎮區一名49歲的李姓男子，殺害51歲的前女友，鄰居一聽到消息都相當驚嚇，民眾說：「那個女的被她的男朋友，用手指在那邊把她弄死。」

廣告 廣告

警方調查發現男子不是第一次殺人，現在 還在假釋期間 ，當年30歲的李姓男子，在2006年，認識當時45歲歐姓已婚婦人，兩人談了一段婚外情，女方提出分手，沒想到男子竟跑到女方家的地下停車場，徒手勒斃對方，隨後打給警方自首，最終被判18年半確定，6年前他假釋出獄，去年七月在美髮店認識周姓女子 進而交往 ，後來女方也要分手，嫌犯供稱因為感情因素，所以約前女友談判，結果又在對方住處附近約50公尺處，以同樣手法，同樣是姊弟戀，嫌犯用同樣的手法勒斃前女友。

殺完人嫌犯也傷害自己而陷入昏迷，醒來後主動報警自首，供稱是因為生活瑣事吵架，桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說：「李姓被告經檢察官訊問後，認涉犯殺人罪嫌向法院聲請羈押獲准。」還在假釋期間，嫌犯卻不思悔改再次犯案，如今被依殺人罪羈押。

律師郭明翰說：「犯嫌在假釋期間犯故意殺人罪，其原本的假釋會被撤銷，殘刑也必須全部服刑。」只因感情不如意，就17年間殺害兩條無辜人命，現在得為自己的行為，再度付出代價。

原始連結







更多華視新聞報導

威震董事長吳明達假釋撤銷 北檢發監服殘刑25年

黃明志捲命案北市急切割！ 觀傳局：舊案宣傳全下架

「鳳凰」來襲！桃園今停班課掀網議 幕僚曝決策過程

