恐怖情人！菲籍男「分屍女友」內臟碎塊沖馬桶 判無期徒刑確定

〔記者劉詠韻／台北報導〕現年30歲的菲律賓籍移工馬克，2023年7月與同鄉女友蜜雀兒因感情糾紛起爭執，憤而將人殺死並拖進廁所分屍，再將內臟剁碎沖馬桶，企圖滅證。一審認為馬克具高度再犯風險、教化可能性低，且未與被害人家屬和解或賠償，難認有悔意，無減刑空間，依殺人罪等判處無期徒刑；案經上訴三審，最高法院認定一、二審判決均無違誤，今予以駁回，全案確定。

判決指出，馬克與同為菲律賓籍的被害人蜜雀兒曾交往約2年並同居。2023年7月17日晚間，馬克在桃園市租屋處發生口角後，先掐勒被害人頸部、摀住口鼻使其無法呼吸，隨後持一字型螺絲起子，朝被害人腹部、胸口及頸部連續揮刺。

犯後，馬克著手毀屍滅跡，將蜜雀兒屍體拖至浴廁，先沖洗屍體血跡，再以刀具自胸口剖開腹部，將消化道、肝臟、膽囊、胰臟、脾臟、腎臟等內臟分割成小塊後沖入馬桶，並將右小腿肢解、刮除附著肌肉組織。他清理現場後，另行竊取蜜雀兒皮夾、提款卡及手機，並將血衣、床單、枕頭套等物品裝袋，棄置於任職公司宿舍的垃圾車內，企圖完全抹去犯行痕跡。

桃園地方法院一審認定，馬克坦承殺人等犯行，依殺人罪判處無期徒刑並褫奪公權終身，另就損壞屍體罪判刑4年6月、竊盜罪判刑4月，得易科罰金，並於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。量刑鑑定指出，馬克具高度再犯風險，教化與再社會化可能性低；法院認為其雖坦承犯行，卻未與被害人家屬和解或賠償，悔意不足，難認有減刑空間。

高等法院二審時，指檢方所指犯罪動機惡劣、手段殘忍及損害重大等情，原審均已審酌，且檢方亦僅求處無期徒刑；馬克僅因感情糾紛即殺人，動機惡劣，認定並無不當。另依量刑鑑定，馬克教化可能性低、在親密關係中具高度再犯風險，無期徒刑執行滿25年仍有假釋機會，非屬過度苛酷，駁回檢辯上訴。

案經再上訴，最高法院審理後，認為一、二審判決均無違誤，今予以駁回。全案確定。

