恐怖情人！蘋果AirTag藏美食鍋底 監控前女友住處被判刑

台中邱姓男子，將AirTag定位追蹤器，裝在前女友所使用的不鏽鋼防燙美食鍋鍋底追蹤住處，台中地院依妨害秘密罪判處2月徒刑。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名邱姓男子和前女友分手後，為了得知前女友的住處，竟將原本是用來查找物品的蘋果AirTag定位追蹤器，裝在前女友所使用的不鏽鋼防燙美食鍋鍋底，並連結手機應用程式搜尋女友住處，去年4月女友察覺有異報警查獲，邱男調查時否認有妨害秘密犯行，辯稱只是為了測試加熱是否會影響其功能，不過此說法不被法官接受，依妨害秘密罪判處2月徒刑，可上訴。

中檢起訴指稱，邱姓男子和前女友原為同居男女朋友，兩人分手後，邱男在2025年4月15日前的不詳時間、地點，將蘋果AirTag定位追蹤器，裝設在前女友所使用的不鏽鋼防燙美食鍋鍋底，並連結手機應用程式「尋找」APP，搜尋到前女友的住處，經前女友察覺有異報警查獲。

不過邱男在調查時，雖坦承有將AirTag定位追蹤器放在美食鍋鍋底，但矢口否認有妨害秘密犯行，辯稱只是要測試AirTag加熱是否會影響其功能。

不過此說法不被法官接受，台中地院審理時，法官認為邱男未能尊重前女友權利，利用AirTag定位追蹤器可以追蹤所在地點的功能，刻意安裝在前女友的電子鍋具內，藉此探知前女友未公開的居住地，依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，處有期徒刑2月，可上訴。

