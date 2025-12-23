恐怖情殺！不滿小17歲前女友有新歡 毒駕男突襲狠撞「倒車再追殺」

45歲林男駕車狠撞魏姓前女友。翻攝畫面

基隆市45歲林姓男子昨（22日）看見28歲前女友魏姓女子與現任男友外出同行，情緒失控駕車衝上人行道，朝兩人高速撞去，魏女當場被撞飛重傷倒地，林男甚至倒車迴轉再度衝撞，所幸男子及時閃避未受傷。警方漏夜追查，於凌晨將林男逮捕歸案，並查出其毒品快篩呈陽性反應。

基隆市名45歲林姓男子昨（22日）看見28歲前女友魏姓女子與現任男友外出同行，情緒失控駕車衝上人行道，朝兩人高速撞去，魏女當場被撞飛重傷倒地，林男甚至倒車迴轉再度衝撞，但男子及時閃避未受傷。警方漏夜追查，於凌晨將林男逮捕歸案，並查出其毒品快篩呈陽性反應。

廣告 廣告

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所於昨晚10點多接獲報案，指中正區觀海街發生車輛衝撞行人事故。員警趕赴現場時，魏姓女子鼻骨骨折、全身多處撕裂傷，已失去意識。

警方進一步調查發現，魏女與28歲男友原本步行在人行道上，卻突遭一輛自小客車高速衝撞，魏女被猛烈撞擊後倒地不起，肇事駕駛為魏女的前任男友林姓男子。

據了解，林男疑因情感糾葛心生不滿，犯案後更倒車迴轉，試圖再度衝撞魏女的現任男友，好在對方及時跳開，未被撞上。

林男犯案後棄車逃離現場，警方隨即封鎖事故地點蒐證，並將重傷的魏女緊急送醫救治，所幸暫無生命危險。專案小組鎖定涉案車輛展開追緝，凌晨循線將林男查緝到案，毒品快篩顯示安非他命呈現陽性反應。

全案警詢後，警方將依《刑法》殺人未遂等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，並進一步釐清犯案動機及是否涉及毒駕等情事。



回到原文

更多鏡報報導

誠品南西死者身分曝光 37歲兆豐銀行員下班逛街遇劫「肝臟被刺穿」身亡

曾多次場勘⋯張文早鎖定南西誠品 誠品保全曝：案發前1日想上頂樓拍聖誕燈

北車捅死1人卻沒被逮！張文一路走到中山站再殺2人 警政署長親揭關鍵原因