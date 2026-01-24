恐怖情殺！螺絲起子屠宰女友「碎肝沖馬桶」 菲男判無期

菲律賓籍移工馬克（Velasco Mark Dave）以螺絲起子殺害同鄉女友蜜雀兒（Red Michelle Selda）分屍案，最高法院23日駁回上訴，全案維持無期徒刑定讞、褫奪公權終身，執行完畢或赦免後驅逐出境。

菲律賓籍移工馬克（Velasco Mark Dave）以螺絲起子殺害同鄉女友蜜雀兒並分屍。（圖／中央社）

2023年7月17日深夜，桃園警方接獲一名菲律賓籍女性移工報案，她表示已經2天沒見到好友蜜雀兒前來上班，撥打電話卻是蜜雀兒男友馬克接聽，馬克僅稱蜜雀兒在忙就不願多說。警方察覺有異，在報案後5小時內循線到2人位於桃園市中壢區的租屋同居處，當場找到馬克。

警方調查，馬克懷疑女友蜜雪兒另結新歡，兩人當天相約在蜜雪兒租屋處談判，沒想到一言不合，馬克掐住女友脖子並壓制，隨後拿出預藏的一字形螺絲起子猛刺其腹部、胸口和頸部，揮刺13次，導致她大量出血而死。

馬克使用切肉刀將蜜雀兒割成數塊，並將包含肝臟在內的部分臟器切割、切碎，沖入馬桶。（圖／示意圖／pixabay）

馬克犯案後使用切肉刀將蜜雀兒「開腸剖肚、刮骨割肉」成數塊，並將包含肝臟在內的部分臟器切割、切碎，沖入馬桶，部分屍塊打包丟進垃圾車企圖滅跡。他還取走蜜雀兒的2支手機及皮夾、提款卡。

馬克被警方找上門後非常坦然，直接承認自己殺害對方，並供稱因雙方間有借貸關係才吵架。警方同時趕緊聯繫支援警力協助蒐集證物，檢警隨即聲押馬克獲准。

台灣桃園地方檢察署依法起訴，案件適用國民法官參審。一審台灣桃園地方法院國民法官法庭認為，馬克犯罪手段冷血殘酷，犯後雖坦承犯行但未有悔意，依殺人罪、損壞屍體罪及竊盜罪，判處應執行無期徒刑、褫奪公權終身，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。

案件上訴第2審，台灣高等法院審理時，馬克在庭上表達歉意，表示對蜜雀兒的2個女兒感到非常抱歉，害她們失去母親。然而高院2025年8月仍駁回上訴，維持原判。全案再上訴至最高法院，最高法院審理後認為判決未違背法令，20日駁回上訴定讞。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

