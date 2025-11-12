社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導

桃園平鎮週一（10號）發生一起情殺案！49歲的李姓男子不滿女友提分手，兩人談判破局，李姓男子一氣下勒斃女友！現在被查出，這名李姓男子17年前，也因感情問題殺死女友！沒想到假釋出獄後，再度犯案！現在，檢方向法院聲請羈押獲准。

員警開道指引救護車，救護車十萬火急，駛近這條偏僻小路，因為獲報一起殺人案件！

目擊民眾：「那個女的被她的男朋友，用那個繩子把她拖進去，那邊給她勒死，很多警察還有救護車兩三台。」

恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友

恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友。（圖／民視新聞）救護人員到場發現女子遭勒斃身亡，送醫宣告不治！驚悚殺人案發生在桃園平鎮區，嫌犯是49歲的李姓男子，10號早上六點半左右，他與51歲周姓女友相約談判，李姓男子不滿女友堅持分手，一氣下勒斃對方！他犯案後沒離開現場，持刀傷害自己後暈倒，直到下午一點半左右醒來，發現女友已沒了氣息才主動報案。事實上，李姓男子2008年，才因感情問題殺害女友入獄。

目擊民眾（2008）：「我覺得是感情問題，因為這個男的比較年輕，（你看到的狀況是怎麼樣），我就看到她脖子有傷痕，好像被（勒死了）對。」

恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友

恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友。（圖／民視新聞）當年，李姓男子因工作關係認識了已婚的歐姓女子，李姓男子不滿對方提分手，以拿回存摺為由約見面，在女友住處的地下停車場將女友勒斃！誇張的是，李姓男子犯案後還主動打電話給女友的女兒，說自己殺了她的母親！犯案後被判刑18年半，2019年假釋出獄，沒想到出獄後又犯案，犯案手法如出一轍。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德：「李姓被告經檢察官訊問後，認涉犯殺人罪嫌，向法院聲請羈押獲准。」

17年前因談了場姐弟戀失手殺害女友，17年後的今天再度為了同樣的原因，為情殺人，這下又被送進牢裡。

原文出處：恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友

