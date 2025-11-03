恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡

社會中心／王毓珺 吳培嘉 謝漢暘 新北報導

情關難過，釀成悲劇！昨天（2日）晚上，新北市三重地區，發生一起男子挾持姊妹案件。嫌犯埋伏在姊妹居住的社區外停車場，看到兩人回家後，立刻上前大吵，還揚言要跟前女友的妹妹同歸於盡，隨後亮出刀械，砍傷姊妹兩人，還將妹妹挾持到頂樓，但警方到場後，嫌犯情緒激動，竟畏罪墜樓輕生。

晚間社區大樓的頂樓，多名員警持槍跟盾牌小心警戒，因為在眼前的男子，持刀挾持一名女子。

員警不斷苦勸男子冷靜，不要衝動，但他絲毫聽不進去，愈來愈往牆邊靠近，嚇得女子驚聲尖叫。

員警一邊小心後退，隨時注意男子的舉動，沒想到他竟然情緒失控，瞬間墜樓身亡。





民視記者王毓珺：「嫌犯當時就是，埋伏在社區的地下停車場裡，看到姊妹倆後就上前爆發爭吵，隨後竟然還揚言，要跟妹妹同歸於盡。」

驚悚命案發生在2號晚上9點多，新北市三重環河南路上的一處社區，初步了解，23歲的陳姓女子家境優渥，跟音樂才女的姊姊，兩人同住，當天，妹妹的前男友，35歲蘇姓男子埋伏爭吵後，持水果刀砍傷姊姊的頸部跟背部，隨後又把妹妹挾持到社區頂樓，姊姊緊急報警求助，但嫌犯看到員警卻情緒失控，竟然畏罪從頂樓輕生。





三重分局偵查隊隊長翁啓元：「犯嫌情緒激動，經勸阻無效，自行墜樓後送醫不治身亡，本案依刑法殺人未遂罪嫌，移送新北地檢署偵處。」

嫌犯走不出情傷，選擇玉石俱焚，不只讓過往情分變仇恨，也賠上自己的命。

