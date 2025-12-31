恐怖情變！台南女被潑酸「血肉模糊」倒地慘叫 男友自殘了結生命

（記者張芸瑄／台南報導）台南市東區崇德十九街昨（30）日上午驚傳潑酸命案。57歲蔡姓男子疑因感情問題，在住處持鹽酸朝60歲孫姓女友潑灑，導致對方全身多處嚴重灼傷，隨後再持刀自殘，最終傷重不治。孫女目前仍在加護病房急救中，事發後她滿身鮮血、搭電梯逃生的畫面也隨之曝光，場面怵目驚心。

手臂血肉模糊求生 電梯監視畫面曝光

監視器畫面顯示，遭潑酸的孫女滿臉鮮血、雙手皮膚嚴重灼傷，痛苦掙扎著走進電梯逃生，臉部與手臂幾乎血肉模糊。大樓管理員得知異狀後，立刻衝上樓將她接下，協助沖洗並通報警方與救護人員，第一時間進行急救。

鄰居聽見求救聲 管理員衝上樓報警

據鄰居回憶，案發時樓上傳出女子驚恐的呼救聲，眾人趕緊通知大樓管理員上樓查看。管理員到場後見狀立即報警，警方與救護車隨即趕抵現場，才揭開這起駭人聽聞的潑酸案件。

男子反鎖屋內自殘 送醫搶救仍不治

警方指出，蔡姓男子在犯案後反鎖屋內，持刀刺向自己胸口。員警破門時，他已倒臥血泊中、失去呼吸心跳。兩人隨後被送往醫院搶救，孫女頭部、頸部、背部及四肢皆有鹽酸灼傷，目前仍在加護病房觀察；蔡男則因胸部穿刺傷過深，搶救後仍宣告不治。

情侶同居多年感情看似良好 憾釀悲劇

警方調查發現，蔡男與孫女在同一家餐廳工作，雙方皆曾離婚，認識後交往同居多年，平時感情看似融洽，時常出雙入對。鄰居得知消息皆難掩震驚，直呼「沒想到會發生這種事」。警方正釐清詳細行兇動機與案發經過。

