社會中心／綜合報導

新北市淡水地區，出現一名恐怖惡狼！有一名李姓男子，去年八月闖入民宅，躺在一名被害女子身旁，目視對方，讓被害女子驚醒，崩潰求救，兩個月後，這名男子又闖入一間女子員工宿舍，企圖伸出狼爪，當時，被害人拿出手機對外求援，卻遭到歹徒持槍毆打，當場頭破血流，警方循線逮捕這名惡狼。

「警方無線電。」淡水警方深夜通報，轄區出現惡狼，特徵打扮和眼前攔查男子幾乎一樣，得知對方身上藏有槍枝，員警不敢大意，小心戒備。「警方vs.李姓嫌犯。」把黑衣男子拉到一旁進行盤查，果然在他身上起獲一把空氣槍，李姓男子企圖對女子伸出狼爪，案發後騎車逃逸，當場被巡邏員警逮個正著。淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁表示「本分局案發後立即調閱監視器，鎖定犯嫌逃逸方向實施攔截圍捕，並於三小時內在中正路攔查到案。」

恐怖惡狼! 男子接連闖民宅伸狼爪 被害人求救遭毆打

警方循線發現李男 和無線電呼叫穿著打扮雷同（圖／民視新聞）

根據了解，早在去年八月二十日凌晨，李姓男子來到淡水一間民宅，發現大門未鎖闖入屋內，看到被害人在睡覺，直接躺上床撐頭目視對方，直到被害人驚醒，還質問"怎麼是妳？"，被害人驚聲尖叫，崩潰求救，十月一日深夜，又跑到淡水一處女子員工宿舍，打算侵犯被害人，女子撥打手機求援，李姓男子竟持空氣槍毆打對方，造成被害人頭破血流，涉嫌強制猥褻，李姓惡狼遭判四年。淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁表示「從其身上起出毒品咖啡包兩包，空氣槍一把，被害人手機一支等贓證物。」

恐怖惡狼! 男子接連闖民宅伸狼爪 被害人求救遭毆打

李姓惡狼企圖侵犯兩女 一審遭判刑四年（圖／民視新聞）

李姓男子接連犯案，辯稱是「誤闖房間」，以及「為了躲人才會誤入宿舍」，只是根據監視畫面和DNA鑑定結果，確認惡狼身分就是他，持凶器侵入住宅，襲胸摸臀，終究被判刑入獄。

