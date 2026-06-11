恐怖惡鄰「當2幼子面」砍死雙親 判2死刑撤銷！死者父淚崩：傷口再度撕裂

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吳龍滿當時以殺人罪移送高雄地檢署。民眾提供



高雄市苓雅區2023年9月發生恐怖凶殺案，65歲男子吳龍滿因長期不滿樓上鄰居發出噪音，竟持刀闖入住處，當著兩名年幼孩子面前殘忍殺害羅姓夫妻，一、二審均依殺人罪判處兩個死刑及褫奪公權終身。然而，最高法院日前認為案件在精神鑑定及犯罪動機、預謀認定等部分仍有待釐清，撤銷原判決並發回高雄高分院更審，死者家屬心痛直言，醫院當時已經做過鑑定，到底還要鑑定幾次才夠？殺人應該償命，難道不能讓他下地獄嗎？

回顧案情，2023年9月15日上午，35歲蔡姓女子準備帶兩名就讀國小的兒子出門上學時，開門後遭住在樓下的吳龍滿持刀闖入攻擊。吳男先在門口猛刺蔡女胸腹及背部，隨後再進入房間內攻擊羅姓丈夫，夫妻兩人共身中13刀，臟器外露，傷重不治。整個過程均發生在兩名幼子眼前，場面怵目驚心。

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全案由國民法官法庭審理後，高雄地方法院認定吳龍滿犯罪情節重大，且犯後態度不佳，甚至在庭訊期間對被害人家屬出言不遜，因此判處兩個死刑。二審高雄高分院亦駁回上訴，維持原判。然而，案件上訴至最高法院後，合議庭認為被告未進行完整精神鑑定，且部分犯罪動機及預謀認定仍有進一步調查必要，因此撤銷原判決，發回更審。

消息傳出後，死者蔡姓女子父親11日受訪時，情緒激動數度哽咽。他質疑案件在地方法院審理期間，早已由高雄及屏東的專業醫療團隊進行過精神鑑定，不解最高法院為何仍以此為由撤銷死刑判決，直言「到底還要鑑定幾次才夠？」、「太沒有道理了」。

蔡父表示，每次想到案件都感到痛苦萬分，加害人在監所內持續爭取自身權利，但被害人卻已失去生命，兩個孩子失去父母，他失去女兒和兒子，三方家庭因此破碎；司法程序不斷延宕，無異於反覆撕開家屬傷口，讓家屬再次陷入漫長等待與折磨。

蔡父痛批，撤銷死刑發回更審的決定相當荒唐，「殺人償命、罪證這麼齊全，而且已做過鑑定」，不應再以相同理由重新鑑定，質疑此舉形同凌遲被害人家屬，希望司法機關能考量受害者感受，儘速還給家屬公道，讓女兒與女婿得以安息。

案發後，失去雙親的小兄弟受到極大創傷，曾不斷自責「是不是我開門才害了爸媽」、「我是不是壞小孩？」，目前兩人已搬離高雄傷心地，由花蓮的祖父母照顧，但身心創傷至今仍未完全平復。蔡父坦言家人盡量避免再提及案件，因為只要觸及相關話題，孩子及爺爺奶奶往往都要痛苦許久，因此希望讓孩子遠離相關訊息，避免再次受到傷害。

除了家屬難以接受外，曾目睹案發後續的大樓管理員也認為發回更審令人難以理解，吳龍滿案發當時精神狀況與多年後已不相同，如今再進行鑑定，結果勢必與當年有所差異，因此質疑重新鑑定的實質意義。

目前全案已由最高法院撤銷原判決，發回高雄高分院更審，後續審理結果仍有待司法程序進一步釐清與認定。

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