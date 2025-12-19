恐怖惡鄰！開車撞再持刀刺死

南投名間鄉發生疑似放鞭炮引發命案，涉案黃男開車將鄰居撞倒後，再持刀刺殺。 （圖警方提供）

記者劉晴文∕南投報導

南投驚傳凶殺命案！五十一歲黃姓男子與蕭姓鄰居疑似早有糾紛，十九日清晨，黃男見蕭男欲騎乘機車外出，先駕駛自小客車衝撞，蕭男倒地後，接著持預藏水果刀刺殺，致蕭男傷重身亡。而黃男在犯案後自行報案自首，警方已將其帶回調查偵訊，待案情釐清，全案將依殺人罪報請南投地檢署偵辦。

南投警分局勤指中心十九日上午七點多接獲一名男子撥打一一０報案，自稱於名間鄉山腳巷犯下殺人案，立即通報線上巡邏警力到場瞭解，現場發現一名男子已倒臥在路面，隨即通報消防局將該名男子送醫急救，惟仍宣告不治。

廣告 廣告

經初步調查，死者為六十五歲蕭姓男子，與五十一歲涉嫌人黃姓男子是鄰居。黃男常在晚間放鞭炮，鄰居曾經報警，因而產生糾紛情事。黃嫌於十九日清晨發現蕭男欲騎乘機車外出，旋即駕駛自小客車衝撞蕭男，蕭男倒地後，再持預藏水果刀朝其胸口刺殺，致蕭男身亡。黃某犯案後自行報案，員警到場後亦向警方坦承殺人犯行。

經南投縣政府警察局鑑識科採證，於現場查扣作案用刀械、車輛，待案情釐清後，全案將依殺人罪報請南投地檢署偵辦。