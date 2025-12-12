恐怖憲兵被分手「掐死女友2度性侵辱屍」 法官驚呆：惡性重大！無期徒刑定讞

憲兵殺死女友還辱屍，無期徒刑定讞。示意圖

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑，不滿19歲劉姓女友提分手，於2024年5月某日闖入劉女住處將其勒斃，又兩度辱屍，一二審均判無期徒刑，案經上訴，最高法院12日駁回，全案定讞。

許俊傑與劉女是憲兵隊同袍，兩人交往一段時間後，劉女因不滿對方強烈的控制慾，提出分手，憤恨的許男心有不甘，於2024年5月16日上午9時許，前往劉女位於新北市的住處試圖挽回感情，卻被狠狠拒絕，許男盛怒下，以雙手掐住劉女頸部至其死亡。

犯案成功後，許男見昔日戀人已成冰冷屍體，竟用拳頭毆打劉女臉部，隨後2度性侵屍體。1小時過後，同在家裡的劉女胞姊見妹妹還沒出門，察覺有異，拍門呼喚劉女，不料卻收到來自許男的訊息「妹妹死了」，嚇得她衝入房內，映入眼簾的是躺在床上、失去呼吸心跳的妹妹。此時許男突然衝出房門，試圖拿刀刺殘遭制止，劉女胞姊隨即報警，警消人員趕抵逮捕許男，可憐的劉女送醫宣告不治。

廣告 廣告

此案一審由新北地方法院國民法官審理，新北地院國民法官法庭審理後，認為許男被分手而心有不甘，試圖挽回感情未果，竟惱羞成怒掐死被害人，還性侵、污辱屍體，對家屬造成永不磨滅的心靈創痛，惡性重大，犯後雖坦承犯行，有意調解但遭拒，判處無期徒刑。二、三審皆維持無期確定。

民事部分，新北地院判許男應賠償劉女家屬喪葬費、精神慰撫金、扶養費等費用共410萬餘元。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

「除瑜回收」連署有詐 羅明才2大將慘了！她還人情投敵營一起造假

3400項證物審到天黑 柯文哲火力全開嗆賴清德：你比小英還爛

親生的！狠父「肛門灌水、重拳擊破肝胃」釀2歲童殞命 確定入獄18年