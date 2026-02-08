恐怖撞擊！台中小貨車「酒駕暴衝」撞入民宅 鐵捲門毀損慘狀曝光

記者林意筑／台中報導

小貨車直行撞入樂群街上的民宅。（圖／翻攝畫面）

台中市西區驚傳巨響！今（8）日上午7時許，有輛小貨車行駛間因不明原因擦撞路邊機車，隨後又直行撞入樂群街上的民宅，撞擊力道猛烈，附近住戶紛紛外出查看。警消人員獲報前往，發現駕駛僅受輕微擦挫傷，未就醫，經警方進行酒測，酒測超過法定標準，立即將其逮捕上銬帶回偵辦。

小貨車先撞上路邊機車又撞入民宅內。（圖／翻攝畫面）

今日上午7時47分許，50歲魏男駕駛小貨車沿四維街行駛，途中先擦撞上停放於路邊機車，隨後又直行撞入樂群街與四維街口之民宅，造成民宅的鐵捲門嚴重凹陷、毀損，而小貨車則深深卡在鐵捲門中，相當驚悚。

後續警消人員獲報前往，發現魏男僅受輕微擦挫傷，初步治療後未送醫，所幸並未波及其他人員，警方則替魏男進行酒測，酒測超過法定標準值，涉嫌酒後駕車公共危險罪，當場依法逮捕帶回派出所內偵辦。

