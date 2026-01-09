恐怖收藏家！美國男闖墳墓偷屍體 藏百具骸骨

美國男進入墓地偷遺體。（示意圖／翻攝自pexels）





美國賓夕法尼亞州發生震撼社會的盜墓案，一名男子涉嫌闖入多處墓園與陵墓竊取遺骸，警方在其住處查獲大量人骨與骸骨，目前已依近500項罪名將他起訴。

根據外媒《People》報導，34歲男子喬納森・格拉赫（Jonathan Gerlach）於當地時間1月6日，在德拉瓦郡耶登鎮莫里亞山公墓遭警方逮捕。檢警隨後搜索他位於埃夫拉塔的住處，發現數百具人類骨骸與遺骸。

500項罪名遭起訴

檢方指出，格拉赫於1月8日正式遭起訴，共計496項罪名，包括100項亵瀆屍體罪、100項非法竊盜罪、100項收受贓物罪，另涉及26項入室盜竊、非法侵入、蓄意破壞公共紀念物、褻瀆歷史墓地及刑事毀損等罪名，並另加控多項拒不離開圍籬或張貼禁止進入區域的非法侵入行為。

廣告 廣告

警方表示，案發當晚約8時，警方與郡刑事調查單位在墓園執行監控時，發現格拉赫車輛後座明顯可見多具骨頭與頭骨。隨後又目擊他手持麻布袋、撬棍等工具走出墓園，立即將其拘捕。警方指出，格拉赫事後坦承曾竊取約30具人類遺骸。

恐怖電影成真 住家藏百具遺骸

檢警取得搜索票後，聯同多個單位前往其住處與倉庫搜索，發現超過100具完整或不完整的人類骸骨。德拉瓦郡地方檢察官坦納・勞斯（Tanner Rouse）形容現場「宛如恐怖電影成真」，並指出部分遺骸屬於孩童，甚至包含僅數個月大的嬰兒，年代橫跨約200年前至近代，還發現仍裝有心律調節器的遺體。

檢方表示，這些遺骸保存狀況不一，有的被懸掛、有的被拼湊陳列，部分頭骨甚至擺放在架上。目前仍需長時間鑑識，釐清遺骸身分、來源與確切數量。警方也不排除，這些遺骸可能來自其他墓園，是否涉及販售行為及其動機仍待調查。

警方指出，格拉赫涉嫌與一個名為「Human Bones and Skull Selling Group」的臉書社團有關，曾被標註並上傳手持頭骨的照片。該案為2025年11月7日至2026年1月6日期間多起墓園竊盜案的延伸調查，目前仍持續偵辦中。格拉赫現以100萬美元（約台幣3,200萬元）交保金羈押，預定1月20日召開初步聽證。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

看小說學盜墓 陸男挖走20件春秋時代國寶

4嫌半年內盜墓上百座 神犬、靈蛇領警瓦解盜墓集團

盜墓集團挖遍全台！10縣市淪陷 死靈附身指點破案

