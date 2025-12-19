恐怖攻擊北車、中山站釀「9傷4命危」宛如末日 嫌犯墜樓送醫畫面曝光

記者林昱孜／台北報導

嫌犯恐怖攻擊後墜樓被送醫救治。（圖／民眾提供）

北捷19日傍晚傳出恐怖攻擊事件，嫌犯持長刀在捷運M7出口丟擲多顆煙霧彈，現場民眾驚慌奔逃，現場一片混亂還沒收尾，嫌犯已經立即往中山站移動，丟擲多顆煙霧彈後，又隨即持刀隨機攻擊，一連串恐怖犯案行動結束後，從頂樓墜下，在場目擊者全嚇瘋，並拿起手機拍下送醫瞬間。

捷運中山站外頭馬路擠滿人，正當所有人都因為嫌犯恐怖攻擊，驚慌失措之時，突然「碰」一聲巨響，有人從高處墜落，嫌犯畏罪輕生。在場警消見狀，立即上前維持秩序，並將人緊急送上救護車送醫救治。

這起恐怖攻擊事件發生在19日傍晚，嫌犯先在北車丟擲煙霧彈，並朝阻止民眾砍殺，接著又移動到中山站，同樣手法，扔完砍人後墜樓，台北街頭宛如末日電影場景，根據統計，整起事件造成9傷4命危。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

