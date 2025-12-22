恐怖攻擊惹恐慌！新北警入校宣導緊急避難 提醒「不要搏鬥、跑就對了」

新北市少年隊和婦幼隊入校宣導緊急避難知識，讓學生能在第一時間保護自己。（圖／翻攝畫面）

台北市張文恐怖攻擊引發各界恐慌，新北市警局為防範上週末臺北車站、捷運站發生治安事件可能產生模仿效應，並偕同各級學校注意校園周邊安全及加強學生自我防護意識，於22日由少年隊及婦幼隊共同前進學校宣講，教導學生在人潮往來地點遭遇緊急情況時應如何保護自己，也叮嚀同學切勿在網路社群上傳或轉貼非理性文字，以免觸法。

新北市警局表示，在臺北捷運事件發生後，為防止有不法分子藉網路言論影響校園周邊安全，即指示各分局與全市各級學校聯繫，並與老師、社區志工等自即日起共同加強學生上學及放學期間安全維護工作，且因為新北市許多學校學生需仰賴捷運或火車等大眾運輸工具通勤，為能讓學生了解在公共場合遇到治安事件時如何自保，由少年隊隊長廖睿辰、婦幼隊隊長劉家次於本日前往土城區中正國中實地講授，讓學生從新聞事件中學習如何選擇方式平安離開現場，以保護自身安全。

少年隊隊長廖睿辰對在場同學指出，在搭乘捷運或行走時，不能完全將注意力集中在手機螢幕或耳機音樂上，而是要對周遭環境保持一定注意，以求在事件突然發生時能立即反應。如果發現有危機逼近，廖睿辰表示，體內腎上腺素及緊張感可能會讓人僵在原地，但此時務必深呼吸並立即往所知道最近的出口處移動，以遠離現場為最優先目標。

婦幼隊隊長劉家次也說，如果在緊急狀況下，手邊的書包、背袋或雨傘都可以揮擊抵抗以爭取時間，但切記不能與歹徒搏鬥，仍要儘速離開現場，才能確保自身安全。兩位隊長更一同表示，現在網路社群上也出現許多涉及恐嚇危安貼文，目前警方均已循線陸續查到來源，呼籲同學們切勿因好玩而隨意模仿或轉貼爭議文章。

市警局表示，各分局將與轄區學校加強通學期間校園周邊安全維護，讓家長能夠安心，並會針對網路涉及恐嚇危安言論立即追查，從上週五迄今已循線查獲3件到案並建請檢察官聲請羈押，同時並強化新北市各大型賣場及活動場地安全計畫及人員配置，以確保治安狀況平穩。

