恐怖攻擊！澳洲邦代海灘槍擊案釀16死 父子槍手針對猶太人攻擊

一對父子槍手，在澳洲雪梨邦代海灘開槍，釀成至少16人死亡，還有多人受傷。

澳洲警方指出，昨天（14日）在雪梨邦代海灘猶太節慶活動發生的大規模槍擊案，死亡人數增加為16人，另外有40人在住院治療，槍手是一對父子。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，雪梨槍擊案死亡人數上升，一名槍手也被擊斃，這起針對澳洲猶太人的攻擊事件，發生在數百人聚集慶祝光明節的第一天，這起事件被定調為恐怖攻擊。法國總統馬克宏說，罹難者中有一名法國公民。

CNN引述警方說法報導，槍手是一對父子，50歲的父親在現場被警方擊斃，24歲的兒子目前情況危急但穩定，警方在附近一輛車內發現並且移除了爆炸裝置。警方查獲了嫌疑人名下的六件武器。警察局長說，嫌犯持有槍枝許可證大約十年時間。

澳洲總理艾班尼斯譴責了這起針對猶太社區的槍擊事件，表示是純粹的邪惡行徑。以色列總理尼坦雅胡先前表示，他認為澳洲政府對國內反猶太情緒保持沉默，無異於火上加油，助長了反猶太主義的蔓延。CNN報導，在雪梨邦代海灘發生大規模槍擊案後，包括紐約、柏林和倫敦的世界各地城市，週日加強了光明節活動的安全措施。