恐怖放學路！三峽出現「街頭狩獵者」 國小學童遭怪男襲擊狂毆頭

精神異常男子攻擊學童。翻攝畫面.

新北市三峽區發生學童襲擊事件！2日下午，1名國小學童在放學返家途中，遭到1名不明男子襲擊，嫌犯徒手攻擊學童頭部，被害學童遭襲後立即返回學校向老師報告，校方報警後，警方到場調閱監視器，鎖定1名33歲精神異常男子，並於現場周邊尋獲該男子，將其帶回警局釐清犯案動機，警詢後依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。

前天下午4點放學時間，被害學童下課準備返家，但他步行經過三峽永安街時，1名男子突然現身，並對學童實施攻擊行為，以徒手方式毆打學童頭部，學童遭毆後，立即返回學校向老師報告，校方隨即打電話報案並通知學童家長。

三峽發生學童遭襲事件，警方加強巡邏。翻攝畫面

警方獲報後趕到現場，發現施暴男子已經離去，調閱監視器後鎖定轄內1名精神異常男子，警方後續於周邊巡邏時發現該男子蹤跡，隨即將其帶回派出所偵辦，釐清犯案動機，而學童家屬也對其提出傷害告訴，警詢後依傷害罪嫌將涉案男子含送新北檢偵辦。

此外，因該名男子精神、行為異常，警方為防止再有脫序行為，聯繫家屬並通知119救護人員會同衛生所人員，將該男子送往醫院強制就醫，警方將加強校園周邊上、下學巡邏勤務，校方也將加強門禁管制。



