恐怖暴衝！6旬婦開車「撞進」家樂福 慘狀曝光…店員嘆「今天不用營業了」

桃園1名6旬婦人，駕車暴衝撞碎賣場大門。讀者提供



真的好衰！一輛車子本來應該駛入桃園八德區置地廣場地下停車場，卻不明原因「撞進」家樂福賣場，店家的玻璃門全部碎裂，還好沒有人員受傷。警方調查表示，65歲薛姓婦人今天（12／23）下午13時39分開車進入大樓，不明原因撞擊B2商場玻璃門，造成玻璃門毀損，駕駛經酒測值為零。

民眾將畫面PO上Threads，直呼「今天不用營業了 。好險沒有人受傷，上班第一次遇到。」畫面曝光後，也引來網友熱議，「這下子全場讓你（妳包了）」、「他是不是以為家樂福也有得來速的免下車服務」、「馬力太大，這車可以買」。

只見黑色轎車橫停在賣場入口處，車頭幾乎全毀，最慘的是無辜受害的賣場玻璃門，被撞到整片玻璃門噴飛，地上全是碎裂的玻璃。

八德分局指出，65歲薛姓婦人不明原因撞擊B2商場玻璃門，造成玻璃門毀損，駕駛經酒測值為零，無明顯外傷，詳細肇事原因尚待釐清；警方呼籲，駕駛車輛應謹慎操作，以維護交通安全。

