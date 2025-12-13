恐怖校慶！男持刀追學生闖進國小內 校護機警拉人躲保健室

曾姓男子持刀追砍學生，遭警方壓制。示意圖，取自iStock



屏東市某國小今天（12/13）舉辦校慶運動會，中午12時許一名男子在校園旁人行道持刀追砍路人，並一路追著2名學童進入國小，機警的護理人員將附近學生都帶進保健室內並關門，警方獲報後到場將男子壓制，幸無人員傷亡。

警方表示，居無定所的45歲曾姓男子今持美工刀在屏東市一所國小旁人行道，看到2名學生後不斷靠近對方，學生見狀拔腿就跑，曾男一邊罵髒話、一邊揮舞刀子，把人追到校園裡面。

據《自由時報》報導，該國小當下正在舉辦校慶，學生、家長及老師都在現場目擊，嚇得驚聲尖叫，2名被追砍的學生躲進保健室，學校護理人員則把附近學生拉進保健室。

警方獲報到場立刻將人壓制，曾男供稱，因酒後不爽2名學生看了他一眼，才會持刀揮舞，所幸全案無人受傷，警方依殺人未遂、恐嚇等罪嫌將曾男移送屏東地檢署偵辦。

