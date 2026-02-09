恐怖死神擦身！苗栗山區百公斤巨石重擊貨車 2移工命大「靠這根」無傷

記者林意筑／苗栗報導

大安產業連絡道有大批落石砸落。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣泰安鄉驚傳巨石砸落！昨（8）日晚間6時許，有輛小貨車行經大安產業連絡道時，突然有大批落石砸落，其中有一顆上百公斤的巨石直接擊中小貨車擋風玻璃，所幸貨車A柱抵擋住重擊，車上2人命大僅受輕微擦傷，警方接獲報案後，立即派員前往現場處理，並通知救災人員漏夜移除路障。

重量上百公斤的巨石砸落，鑲嵌在貨車頭上。（圖／翻攝畫面）

昨日晚間6時34分許，42歲菲律賓籍移工駕小貨車載著51歲女同鄉下山看病，返程時沿著大安產業連絡道路行駛，行經2公里處轉彎處時，邊坡上突然有大批落石砸下，其中一顆直徑約1公尺、重量上百公斤的巨石不偏不倚砸中前擋風玻璃及車頂，鑲嵌在車頭上。

巨石被A柱卡在車體上，未波及車上2人。（圖／翻攝畫面）

由於巨石大小與貨車A柱相近，巨石卡在車體上，未波及車上2人，否則後果不堪設想，車上2人僅受驚嚇及輕微擦傷。警消人員獲報趕抵，經救護人員初步檢視無大礙，現場影響交通動線，警方先行初步排除零星落石，駕駛檢測無酒精反應，後續將通報相關單位加強該路段巡查，以維護用路人行車安全。

