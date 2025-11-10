恐怖片《孤兒怨》第三集開拍！童顏女主角回歸⋯最新劇情曝光

恐怖片《孤兒怨》首集於2009年上映，續集《孤兒怨2：最黑暗的過去》直到2022年才推出，如今確定開拍第三集，女主角伊莎貝拉傅爾曼（Isabelle Fuhrman）回歸扮演「愛絲特」。

《孤兒怨》首集描述患有腦垂體機能低下症的女子「愛絲特」，其孩童樣貌不會隨著年齡變化，藉此矇騙外界及殺人，以2000萬美元的預算，在全球斬獲7870萬美元票房。前傳《孤兒怨2：最黑暗的過去》雖然最終票房為4550萬美元，低於第一集，但預算僅有1000萬美元。

第三集《Orphans》已在匈牙利布達佩斯正式開拍，導演威廉布倫特貝爾（William Brent Bell）續執導筒，但其他演員陣容尚未公開。現年28歲的女主角伊莎貝拉傅爾曼今年稍早曾誇讚第三集，她表示：「當他們一開始說『我們要再拍一部』時，我心想：『你們瘋了吧！』但劇本真的太棒了，我立刻改口說：『好！百分之百同意。其實這真的是個超棒的主意！』」

《孤兒怨》第三集被設定為2009年的續集，目前曝光的劇情描述，愛絲特以歐洲某個富裕家庭為目標，但精心策畫的計畫卻在有人揭開她黑暗的過去並誓言揭露其真實身分後，出現了意想不到的轉折。

《孤兒怨2：最黑暗的過去》為前傳。（圖／寶嘉提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導