恐怖片真實上演！公鹿角卡「死敵斷頭」駭人畫面入圍攝影賽

一般人對鹿的印象，多半停留在溫順、可愛的草食動物形象上，然而自然界的現實卻往往殘酷得令人不安，甚至不輸恐怖電影。英國倫敦自然史博物館（Natural History Museum）主辦的「年度野生動物攝影師大賽」日前公布入圍作品，其中一張由日本攝影師的作品震撼各界。畫面中，一隻公鹿的鹿角上竟懸掛著對手早已腐敗、眼眶凹陷的頭顱，景象駭人。





畫面顯示梅花鹿雖勝出求偶決鬥，卻因鹿角纏繞而付出慘痛代價。（圖／翻攝自Wildlife Photographer of the Year官網）

這張名為「無盡的鬥爭」的照片，由攝影師柳樂航平所拍攝，入圍了本次大賽的觀眾票選獎。畫面記錄了一頭在求偶決鬥中勝出的梅花鹿，卻付出了令人心悸的代價——牠的鹿角與對手的鹿角死死纏繞，無法分離。據當地漁民描述，這隻公鹿在獲勝後，被迫拖著對手的屍體在森林間移動數日，直到屍體逐漸腐爛、頸部斷裂，才終於擺脫沉重的軀幹。然而，對手那顆面目全非的頭顱，仍像一個詭異的戰利品，牢牢卡在牠的角上。





入圍作品《飛天鼠》捕捉到年幼猞猁拋老鼠的瞬間，畫面生動，展現野性中的童趣。（圖／翻攝自Wildlife Photographer of the Year官網）

這項享譽國際的攝影賽事今年匯聚了來自全球各地的優秀作品。除令人震撼的斷頭鹿影像外，另一件入圍作品《飛天鼠》（Flying Rodent）則展現出完全不同的氛圍。攝影師史蒂芬（Josef Stefan）捕捉到一隻年幼猞猁戲弄獵物的瞬間，牠將老鼠拋向空中，畫面生動鮮明，流露出原始野性中的童趣。目前比賽已開放線上投票，主辦單位表示，這些作品呈現了自然界最真實、甚至殘酷的一面，期盼藉此引發大眾對野生動物與生態議題的關注。





