恐怖片迷尖叫！《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》全球首周票房破33億

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》美國與台灣同步上映。UIP提供

2023年，首集《佛萊迪餐館之五夜驚魂》以8,000萬美元開片票房震撼全球，最終累積近3億美元全球票房，成為年度最賣座恐怖片。續作《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》本月5日美國與台灣同步上映，由首集導演艾瑪·塔米回歸執導，原作創作者史考特·考森再度擔任編劇，聯手揭開全新恐怖篇章。

美國上映首週，《五夜驚魂2》以6,300萬美元勇奪票房冠軍，創下十二月恐怖片及環球影業十二月電影的最佳開片紀錄；全台首週票房達新台幣300萬元，同樣登上新片票房冠軍；全球首週票房突破1.09億美元（約新台幣33億元）。無論是首集粉絲、電玩玩家或恐怖片愛好者，都能在大銀幕上體驗最直接、最駭人的驚悚快感。

本集故事延續前作，一年前費斯熊佛萊迪披薩餐館的恐怖事件逐漸演變為小鎮的傳說，並催生史上首次的「費斯節」。前任夜間警衛麥克與警官凡妮莎隱瞞了麥克11歲妹妹艾碧關於機械玩偶朋友的真相。然而，艾碧偷溜出門再度與佛萊迪、邦尼、積卡及霍斯相遇，引發一連串恐怖事件，揭露餐館黑暗起源，並釋放數十年來被遺忘的邪惡力量。

卡司方面，西歐多斯克萊恩與馬修·利拉德再度回歸，傳奇恐怖片演員史基特·烏瑞奇加盟，新加入的還有佛萊迪·卡特、韋恩·奈特及麥肯娜·葛瑞絲，為觀眾帶來全新恐怖體驗。

