恐怖片魅力不減 荒島囚救連兩週稱霸北美票房

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）根據今天公布的業界估計，恐怖片「荒島囚救」（Send Help）展現持久的吸金力，本週以1000萬美元票房成績，連續第2週稱霸北美票房。

法新社報導，「荒島囚救」（Send Help）由瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）和狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）主演，講述一名女性與她的上司在飛機失事後，試圖在荒島上求生的故事。

根據追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations），浪漫喜劇片「我的單身曲」（Solo Mio，暫譯）首週以720萬美元票房排名第2，由喜劇演員凱文詹姆斯（Kevin James）主演，講述他在義大利婚禮慘遭棄婚的故事。

科幻恐怖片「鐵肺」（Iron Lung）以670萬美元成績位居第3。該片改編自同名電玩，並由知名YouTube創作者Markiplier親自編導及出資拍攝。

韓國男團Stray Kids的演唱會電影Stray Kids: The Dominate Experience首週進帳560萬美元，奪下票房第4名。該片記錄了他們在洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）的精彩舞台。

第5名則是法國導演盧貝松（Luc Besson）執導的英語片「德古拉」（Dracula），在北美取得450萬美元票房成績。這部片去年已在美國以外的部分國家上映。

排名第6到第10的作品依序為：「動物方城市2」（Zootopia 2），400萬美元；嗜殺路人甲 3（The Strangers: Chapter 3），350萬美元；「阿凡達：火與燼」（Avatar: Fire and Ash），350萬美元；天眼浩劫」（Shelter），240萬美元；「梅蘭妮亞」（Melania），238萬美元。（編譯：陳昱婷）1150209