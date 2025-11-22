恐怖男友遭起訴！懷疑女友出軌「鋸齒刀割喉」 她全裸衝附近超商求救
記者林盈君／桃園報導
今年9月間，桃園市發生一起恐怖情殺案，54歲呂姓男子涉嫌趁莊姓女友洗澡時，持鋸齒刀對莊女割喉，莊女反抗之後，不顧穿衣急忙逃出租屋處，裸體衝到附近超商求救，而呂男於案發後，又自殘導致昏迷，2人緊急送醫後均脫離險境，呂男遭檢方聲押獲准。檢方偵結，依違反家庭暴力罪之殺人未遂案件提起公訴。
據了解，呂男與莊女為同居情侶，於桃園某公寓6樓租屋，今年9月15日晚間，呂男因懷疑莊女出軌，竟趁莊女洗澡時，持鋸齒刀割其喉嚨，莊女嚇得急忙反抗，用手摀著頸部、顧不得穿衣服就衝出門，全裸跑到附近超商求救，轄區警方及消防獲報後，隨即派員趕抵。
抵達現場發現，呂男自殘、失血過多倒臥浴室內昏迷，所幸2人送醫搶救後無生命危險。呂男因涉犯殺人未遂罪嫌，遭檢方聲押獲准，近日檢方偵結，依違反家庭暴力罪之殺人未遂案件提起公訴。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
