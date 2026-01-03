恐怖男噴前女友「破麻」嗆「想看的收費」！法官也怒…撤銷罰款改拘役

記者陳佳鈴／苗栗報導

恐怖情人分手後罵前女友還嗆要賣無碼片，檢方上訴後，法官將罰款撤銷改判拘役。（示意圖／資料照）

遇上恐怖情人，連分手都是惡夢！苗栗一名張姓男子不滿前女友分手後迅速交新歡，竟在臉書大肆辱罵對方為「破麻X」，甚至宣稱握有兩人的「高清無碼性愛片」準備開頻道收費播放。案經苗栗地院二審，法官認定張男行為惡劣且未達成和解，撤銷原先的罰金判決，改判拘役 40 日。

判決指出，張男自2024年8月起，因感情糾紛產生報復心態，在臉書指名道姓辱罵前女友及其新男友。除了不堪入耳的穢言外，更宣稱拍到兩人在停車場激戰的畫面，威脅要散布私密影片，甚至放話「想看影片的我要開始收費了」，意圖讓被害人身敗名裂。

此案一審時，法官考量張男坦承犯行，僅輕判罰金2萬5,000元。但檢察官認為，張男散布涉及私德之言論，且利用性影像威脅，對被害人心理傷害極大，原量刑顯然過輕，因而提起上訴。

二審合議庭審理後指出，張男所為與公共利益無關，甚至涉及恐嚇散布性影像（雖未證實影片真偽，但已構成恐嚇），且被害人並無和解意願。法官認定一審判決不符「罪刑相當原則」，最終裁定改判拘役 40 日，可易科罰金。

