恐怖男嫌鄰居太吵「進門就砍人」 受害女嘆「哪來噪音」願把賠償全給救命恩人

台中霧峰去年10月驚傳砍人案，被害女子今日出庭表示，量刑、賠償全都沒關係，但希望救他一命的鄰居能獲得多一點賠償金。讀者提供



台中霧峰去年10月發生一起砍人案，一名無業的23歲林姓男子因認為鄰居陳姓婦人（70歲）發出噪音，先持刀猛刺好心到場關心的施姓男子（70歲）左胸一刀，接著又進屋猛刺陳婦額頭、頸部，所幸施男負傷從後架住林男脖子，才讓林男丟掉刀械。檢方後續依殺人未遂起訴林男，今日（2/12）台中地院開庭，陳婦出庭作證時表示，家中沒有第四台，事發當下坐在客廳看手機，哪來噪音？並表示若拿到賠償金都要給施男。

全案發生於去年10月16日下午2點多，當時該名無業的林姓男子質疑隔壁陳姓婦人製造噪音，於是出面質問「你在吵什麼」，陳婦和到場關心的施姓男子均否認製造噪音，並走回屋內。

未料林男見兩人否認，竟返家拿出水果刀，隨後又返回陳婦家門，先朝站在門口的施男心臟處刺一刀，接著又朝陳婦臉部猛刺多下。施男忍痛上前阻止林男，緊緊拉住林男雙手，跌坐在地的陳婦也拼命抵抗，不過林男仍不罷休，持續揮刀攻擊，施男趕緊勒住林男脖子，陳婦再順利搶下刀械。

林男見到刀子被奪走，才終於停手不再掙扎，靠坐在現場，陳婦則是臉部有多處撕裂傷，所幸無生命危險，反倒是到場關心的施男傷勢較為嚴重，被醫護人員發現時有主動脈穿刺傷、左側血胸、右小腦中風併水腦症、呼吸衰竭等傷害。

陳婦今日出庭作證時，表示當天她先聽到兩聲敲擊鐵皮的聲音，當時以為是隔壁的修車廠老闆施男在工作，不過詢問後確認不是，兩人一同走出來查看時，恰巧林男也走上前，兩人發現林男手部紅腫，認為應該是林男敲打。

陳婦表示，當時林男先質問「吵什麼」，不過家中沒有第四台、收音機，只有手機，要如何製造噪音？於是不理會林男就走回屋內。沒想到林男返家拿起水果刀後，先朝屋外的施男胸部猛砍一刀，接著又進屋朝陳姓婦人額頭、臉部、脖子猛刺。

陳婦回憶，鄰居施男為了救她，趕緊勒住林男脖子，她則逃跑打電話求救，再回到現場時發現施男倒臥在地，林男則坐在地上，刀子則在腳邊。陳婦表示，施男為了救她遭砍，現在還需要人照顧，醫藥費負擔也很大，她對林男量刑沒有意見，但希望施男可以獲得多一點賠償金，「錢也沒關係，都給施先生多一點也可以，就算我拿到了，我也會給他。」

