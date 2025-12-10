恐怖男警性侵女警還毆打恐嚇「揪髮拖地」還譙：妳就是欠X 下場曝光

記者陳佳鈴／宜蘭報導

男警僅因對女警心生愛慕，竟僅因女警與其他男同事講話，就被男警推倒、跨坐壓制，掌摑、勒頸使其呼吸困難，進一步性侵得逞，還拍下裸照。（示意圖，Pexels）

宜蘭縣一名歐姓男警與同派出所女警互有好感，但兩人還沒交往，歐男卻因嫉妒失控，跟入女警住處施暴並性侵得逞，同時其前女友也指控他長期以訊息恐嚇。宜蘭地方法院近日完成審理，法官綜合行為情節，依強制性交與恐嚇危害安全等罪判處歐男5年6月徒刑，其中6月可易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，今年2月17日晚間，歐男與女警及其他同事一同聚餐。他見女警與一名王姓男警交談，疑心大起，當場情緒失控推擠女警三、四次，被同事制止後仍與對方口角。18日凌晨0時30分，女警憤而獨自步行返家，不料歐男竟尾隨進入套房。

法官調查，歐男進房後指控女警「感情不忠」，隨即展開長達3小時的暴力施虐。他先將女警推倒、跨坐壓制，掌摑、勒頸使其呼吸困難，並奪走她欲求救的手機。女警因遭毆打逐漸無力反抗，歐男趁隙掀起她的衣物拍攝裸照，還辱罵「妳就是欠X、死婊子」。隨後更進一步性侵得逞。

過程中，女警曾試圖爬向門口求援，但遭歐男扯髮拖回，持續對臉部揮拳，造成臉頰、下巴紅腫與多處瘀傷。直到女警成功拿到手機向友人求助，兩人趕至現場接走她並送醫，醫療院所再通報警方。

審理期間，歐男僅部分認罪，否認侵入住宅及凌虐等特定犯行；其辯護律師主張性侵與拍攝行為有時間間隔，不屬加重情節。然法官指出，影片中女警痛苦掙扎、明顯無意願，性侵係緊接拍照後發生，兩行為具高度關聯，依法應加重處罰。

此外，前女友也指證，歐男於2022年至2023年間，多次傳訊威脅「玉石俱焚」、「一起死」等字句，足以使人生畏，構成恐嚇危害安全罪。

法院考量，歐男與兩名被害人皆已調解並賠償，其中女警獲150萬元補償，且歐男無前科、犯後悔意深切、家境小康。依刑法第59條「情堪憫恕」規定減輕其刑，最終判處強制性交罪5年、恐嚇罪6月徒刑。

