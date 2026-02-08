恐怖畢旅！男領隊深夜「闖5少女房」喝酒拉扯 還拔房卡：出來單獨聊

記者林意筑／台中報導

男領隊深夜時闖入5名女學生的房間。（示意圖／photoAC）

陳男任職於某旅行社，負責擔任國中畢業旅行的旅隊。先前某國中出發前往畢旅，陳男竟於凌晨時分以「送宵夜」為由闖入5名女學生的房間，甚至還在女學生面前聊天、拉扯，經學生多次要求離開仍不理，還拔走女學生房間的房卡後要求單獨聊天，行為脫序引發譁然。經台中地院審理，認為陳男依成年人對少年犯《強制罪》，判陳男拘役40日，得易科罰金。

據了解，2024年10月18日，某學校出發畢業旅行，直到凌晨2時許，陳男竟以「送宵夜」為由闖入住有5名未滿18歲女學生房間內，且還留在房內在少女面前喝酒、聊天，期間陳男還出手抓住某女學生的手，甚至還將該女學生拉近，導致2人肩膀觸碰，並辯稱「兄弟都是這樣打招呼的」，大談私人話題讓女學生們感到不適。

廣告 廣告

儘管女學生們多次要求陳男「早點回去休息」、「不要在這邊喝酒」、「我們要休息了」，但陳男仍不理、賴著不走，最終還將房卡拔走，導致房內斷電，且要求女學生們出門送行、單獨聊天，直到5名女學生團結應對，才終於趕走陳男。

案件審理時陳男否認犯行，辯稱是學生開門讓他誤會可以進房，進去後也只是聊天，沒有強制拔房卡，也認為是酒醉導致誤解。不過女學生則反駁，強調有飯店監視器畫面佐證，事後陳男任職旅行社也出面與家屬和解。對此法院審酌，陳男身為畢旅領隊，但行為已逾越職責分際，最終依成年人對少年犯強制罪，判處拘役40日，得易科罰金，可上訴。

更多三立新聞網報導

恐怖撞擊！台中小貨車「酒駕暴衝」撞入民宅 鐵捲門毀損慘狀曝光

工程車當坐騎趴趴走！台中工人「吊籃當座艙」行駛道路 驚險畫面曝光

好消息！苗栗勇警遭砍頭「顱骨裂重傷」手術治療 恢復神速已轉一般病房

台中榮總「廠商代開刀」女醫100萬交保！母不捨：外科為升職鬥很凶

