恐怖畫面曝光！垃圾車遭酒駕賓士高速追撞 「當場夾死女清潔員」男友崩潰

白色賓士高速撞上路邊垃圾車，賓士車頭全毀，女清潔隊員當場被夾死。（翻攝自記者爆料網、台南大小事臉書社團）

台南市安平區今（16日）上午8時許發生一起死亡車禍，一輛白色賓士高速撞上路邊垃圾車，導致人在車尾的23歲陳姓女清潔隊員當場慘死，下車察看的張姓清潔隊男友見狀放聲大哭。警方事後發現，48歲鄭姓肇事駕駛，酒測值高達0.95，遠超法定標準。

根據監視器顯示，當時在路邊收垃圾的陳女，才剛走到垃圾車車尾，還來不及轉身就被後方白色賓士追撞，畫面十分恐怖。警消獲報到場後，確認陳女已明顯死亡沒有送醫。

肇事鄭姓駕駛則意識清楚，脫困後因腳部骨折送醫。不過他酒測值高達0.95涉及酒駕，警方後續將依法追究刑責和肇事責任，詳細肇因仍待調查。

垃圾車駕駛是死者男友，他聽到撞擊聲後立刻下車，可女友已重傷不治。男友受訪表示，女友才來上班2個多月，事發前剛好到車尾檢查是否有回收物被丟進垃圾車，怎料突然被追撞，賓士車速之快他根本來不及看後照鏡。

