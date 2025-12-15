恐怖瞬間曝光！基隆疑毒駕猛撞10車衝進水果攤 1女被撞死、2人受傷

基隆疑毒駕撞死1人、2傷。翻攝畫面

基隆市仁一路今（15日）上午11點左右發生死亡車禍，一輛白色自小客車不明原因突然失控，在路段上連續衝撞10汽、機車，最後一路撞進路旁水果攤，才被一輛黑色轎車攔停，現場車輛、機車倒成一片，釀3人送醫，其中1人不治。

警消獲報趕抵現場，事故共造成3位民眾受傷，其中走在路旁年約70歲的老婦人傷勢嚴重，緊急送醫搶救後仍不治，另有2人受輕傷，分別送醫治療。

白車一路偏移，將走在路旁的婦人撞飛。翻攝畫面

監視器畫面顯示，白色自小客車失控衝向路邊，迎面撞上行走在路邊的婦人，隨後再掃倒多輛機車，直到撞上臨停的黑色轎車才停下。

廣告 廣告

警方初步了解，肇事駕駛疑似涉及毒品影響駕駛，白車在短時間內接連撞上2輛自小客車，並掃倒至少8輛機車。確切肇事原因及是否確有毒駕情形，仍有待後續鑑定與調查釐清。



回到原文

更多鏡報報導

台北港海關爆21人集體貪污！3公務員A襪子、電池放水 認罪喊「不到5000」求輕判

開保時捷被槍殺！基隆男陳屍車內 嫌犯投案稱「我開槍的」

北市女老師「躲雨」竟遭色保全性侵2次 他狂喜：老天都在幫我