恐怖瞬間曝！男深夜倒臥高雄匝道口 3車連環輾過當場身亡

一名高姓男子昨深夜突然倒臥在高雄苓雅中正路交流道匣道口便道，遭3車輾過當場死亡，3名駕駛全被依過失致死罪嫌送辦。（翻攝畫面）

高雄市苓雅區昨（6日）深夜發生驚悚死亡車禍，一名年約50歲高姓男子，不明原因突然倒臥在中正交流道北市匝道前便道，遭3輛閃避不及的車輛碰撞或輾過，高男當場死亡。警方到場處理，將3名肇事駕駛依過失致死罪嫌移送法辦。其中肇事的王姓駕駛，供稱天色昏暗，不知撞到人便駛離現場，另涉肇逃。

這起死亡車禍發生在昨晚11時21分許，高姓男子徒步橫跨苓雅區中正路交流道東側便道，突然倒臥在北上匝道口，有3輛車剛好經過，因閃避不及接連碰撞或輾過高男。

廣告 廣告

警消獲報趕到現場，高男已無呼吸心跳，明顯死亡，現場有兩名肇事駕駛方姓男子（22歲）、連姓男子（52歲），但另一名肇事的王姓男子（57歲）已駛離，警方調閱監視器畫面，通知他到案說明。

王姓男子是第一個撞上高男的駕駛，他供稱當時天色昏暗，僅稍微感覺車輛有頓挫，不知撞到人所以繼續行駛。警方初步分析，3名駕駛均未注意車前路況肇事，將依過失致死罪嫌移送偵辦，至於詳細肇事責任，警方還要進一步分析研判。

至於王姓駕駛另涉肇逃部分，警方開出3000元以上、9000元以下罰單，且因肇事致死，最重恐遭吊銷駕照，終生不得再考領，一併移送檢方偵辦。

至於高姓男子為何躺臥在路中間？警方已聯絡上死者家屬，相關案情和疑點有待釐清。

更多鏡週刊報導

有片／中壢家具廠凌晨陷火海！交流道濃煙瀰漫 百名消防員急灌救...駕駛驚：完全看不到路

年僅21歲！國際名模竟「自然死亡」陳屍家中 14歲就出道...才剛為求學搬新家

新莊街頭驚魂！「路怒鐵鎚男」莫名爆打騎士 落網曝超扯動機：以為他在瞪我