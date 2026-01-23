恐怖瞬間！三立採訪車「失控衝進銀行」釀10傷 3重傷名單曝光

新聞台採訪車不明原因撞進彰化銀行吉林分行。

台北市中山區今（23日）下午發生驚悚重大車禍！15時10分許，一輛《三立新聞台》採訪車行經南京東路與一江街口時，因不明原因突然失控，高速衝進路口的彰化銀行內。強大的衝擊力當場將提款機撞至粉碎，現場一片狼藉，多名在銀行內外的民眾走避不及，慘遭波及。

警消接獲報案後立即出動大批人力趕往救援，現場傷者血跡斑斑，有人倒臥銀行外路面，有人受困於受損的銀行內部。根據初步統計，這起事故共造成至少10人受傷，其中7人受輕傷，另有3人傷勢嚴重，已由救護車分送各醫院急救。

廣告 廣告

【3名重傷者名單與送醫狀況】

40歲女性：意識不清、額頭約5公分撕裂傷（送往台大醫院）

40歲男性：意識不清、手腕撕裂傷（送往台大醫院）

65歲女性：意識清醒、手指撕裂傷（送往仁愛醫院）

據警方初步了解，肇事駕駛為48年次的林姓男子，初步檢測並無酒駕跡象。現場目擊民眾驚魂未定表示，車子幾乎是沒有減速就衝進銀行，警方已封鎖現場進行採證，詳細的失控原因及事故發生經過，仍有待進一步調閱監視器及訪談駕駛後釐清。





更多《鏡新聞》報導

建中生怨墾丁畢旅餐「菜冷、柳丁溫」狂刷負評 校方緩頰還原現場

國民黨台中黨部圍牆遭撞！駕駛疑緊張誤踩油門 都發局員工受傷

蔣萬安推無菸城市掀論戰 網提「超商前早禁菸」憂執行力不高