恐怖瞬間！26歲不孝孫狂毆嬤 疑討錢不成出手

彰化一名26歲的柯姓男子，長期沒有工作，向年邁的75歲阿嬤討錢，沒想到討錢不成竟直接動手打阿嬤，警方已通報家暴案件。

彰化街頭一名騎機車的男子突然對一名年長婦人動手，先是朝頭部用力毆打，隨後又追上前持續攻擊，導致婦人重心不穩跌坐在地，附近民眾見狀立即報警處理。

據了解，遭攻擊的75歲婦人與動手男子為祖孫關係，施暴者為26歲柯姓男子。長期無業，疑因向祖母討錢未果情緒失控，當街對祖母施暴。幸好婦人經檢視後未有明顯外傷，但因患有失智症，無法清楚陳述事發經過，也未能製作完整筆錄。

警方已聯繫婦人的兒子到場了解情況，並依規定通報家庭暴力案件，後續將持續釐清相關責任與處置方式，確保被害人安全。

