恐怖神作《哭悲》5週年特映！重返人間煉獄

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朱軒洋在《哭悲》片中被眾多感染者追殺。（圖／麻吉砥加）





驚悚恐怖片《哭悲》迎來上映 5 週年紀念，為了回饋影迷熱烈支持，片商宣布將於6月19日在大巨蛋秀泰影城舉辦全台唯一「《哭悲》5週年特映影人見面場」，屆時出品人黃立成、導演賈宥廷（Rob Jabbaz）、製片David Barker以及主演朱軒洋、雷嘉汭、王自強等主創團隊將重磅回歸，揪影迷在端午連假第一天重返人間煉獄試膽，並與觀眾映後面對面合影狂歡，堪稱「恐怖片迷年度盛事」！

由加拿大籍導演賈宥廷（Rob Jabbaz）執導、黃立成出品，集結朱軒洋、雷嘉汭、王自強、邱彥翔等人演出的電影《哭悲》，開創了新型態的末日病毒驚悚格局，結合血腥、暴力、慾望，一幕幕挑戰觀眾視覺極限，2021年在台上映時搭上疫情蔚為話題，獲影評盛讚「100分鐘的人間煉獄巡禮」，並入圍台灣影評人協會獎「最佳導演」與「最佳男演員」（王自強），特殊化妝更獲特別表揚。

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《哭悲》橫掃各大國際奇幻影展，榮獲美國德州奇幻影展（Fantastic Fest）恐怖類「最佳影片」與「最佳導演」兩項大獎，並在拉丁美洲最大科幻電影節——巴西快樂港科幻電影節（Fantaspoa）一舉奪下「最佳影片」與「最佳特效化妝」殊榮，勇奪加拿大奇幻影展（Fantasia International Film Festival）「觀眾票選獎」、入圍「最佳首部劇情長片」以及正式入選法國熱拉爾梅奇幻影展（Gérardmer International Fantasy Film Festival）等多項大獎肯定，十分風光。

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