恐怖租客性騷拒搬 撞屋縱火奪母女命1／前房客預謀犯案撞民宅縱火 50歲母17歲女兒雙亡

台中今（3日）凌晨發生一起火警，導致一對在2樓的母女透天鐵皮屋雙雙身亡。火警當時一家六口爸爸在上大夜班，3位哥哥也是在外縣市上班和讀書，只留下母女兩人。家屬表示，因為林姓夫妻連三胎都是兒子，好不容易生了一個寶貝女兒，沒想到就此天人永隔。

消防拿著砂輪機，當場把鐵窗拆除，因為二樓有一對母女受困屋內。消防人員：「來來來，消防進到火場內。」先救出媽媽，再把女兒帶出，緊急送往醫院，親戚趕緊通知屋主快點回家。

屋主哥哥：「你就請假，跟公司請假趕快回來啦，你跟你主管說兩個都沒呼吸，管主管怎樣。」

兩層樓的鐵皮屋突然竄火，案發前還有不明巨響，火警現場縱火犯的休旅車，直接卡在鐵捲門下。

死者家屬：「對，他很狡猾，也懂一些法律，然後他還不讓他們逃生，故意把車子倒車，然後堵住出口。」3日凌晨2點多，嫌犯開著休旅車，一路倒車撞一樓大門，之後就放火燒房子。

民眾：「在脫手套，為了怕留下證據。」做案前，刻意先把監視器剪線路斷，犯案時還記得帶手套，之後邊走邊脫，企圖湮滅證據，之後他還準備了另外一輛休旅車，從容開車離開現場，縱火犯是林家的前房客。

林姓屋主育有四名子女，因為連續生了三個兒子，後來再拚第四胎，才終於也了女兒，一家人對小女兒疼愛有加，火警發生當時，小女兒和媽媽受困二樓，最後都傷重不治。

爸爸當時上大夜班，逃過一劫，大兒子在外地上班，其他兩個兒子也因為在高雄讀軍校不在家。死者兒子：「媽媽現在不好，我們要去醫院。」

接到噩耗，兒子趕回家中，但媽媽還有妹妹，卻再也醒不過來。

