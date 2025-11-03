恐怖租客性騷拒搬 撞屋縱火奪母女命2／前房客偷內褲被告性騷 心生不滿縱火報復奪2命

這起縱火案，嫌犯是64歲許姓男子也是前房客，跟房東租了20年都無異狀，直到今年初裝監視器才發現，前房客會偷屋主17歲女兒內褲，遭屋主提告後請他搬離，因此心生不滿，多次來鬧事還揮刀恐嚇，原本雙方的官司11日才要開庭，嫌犯卻先下手報復縱火害命，犯案後疑似想畏罪輕生，被送醫救回後立即逮捕歸案。

記者vs.縱火嫌犯：「你跟他有深仇大恨嗎？女兒已經死了，你怎麼說？」縱火嫌犯就是他，64歲許姓男子。

犯案後疑似還想畏罪輕生，被送醫救回，馬上就被警方帶回派出所，到底是甚麼深仇大恨，要惡意縱火燒屋？

屋主哥哥：「行為怪異，他們裝攝影機的時候，錄到他來偷她的內褲。（偷誰的內褲？）偷我姪女的內褲啦。那時候就是有去警察局告他性騷擾，有變態行為以後，就是要叫他離開，一直不願意離開，不離開糾紛就一直存在。」

家屬說，許姓男子其實是前房客，就住在隔壁，20年來都沒問題。自從今年初，發現他會騷擾17歲女兒，提告後要求他搬離屋子，雙方產生嫌隙，7月房東向法院提訴訟，聲請強制執行，他就開始不斷鬧事，跑來庭院揮刀，燒垃圾跟衣服，沒想到這次，竟然會縱火害命。

屋主哥哥：「人有走，可是所有家當什麼都留在這邊，他也不跟你解約，不跟你結清，有提告，本來11月11日要上法庭，要請法院來做強制，請他請走。」

初步了解，嫌犯平常有在買賣二手車，還會自己拆解拼裝，房東都好心，讓他停放院子，現場還留有不少汽車零件，就連附近路邊也都是他的車，如今卻犯下縱火命案。

檢調下午也到場勘驗，還特別檢查被剪斷電線的監視器。記者vs.檢察官：「要了解刑案現場，才能做最後定奪。」

嫌犯一把火，害死屋主的太太跟女兒，目前人還在偵訊中，會朝向殺人罪、公共危險罪來偵辦。

