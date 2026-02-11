恐怖簡訊曝「要他痛苦死」！童遭關籠潑沸水剩7公斤 姊淚：拍門聲沒了

記者莊芷榆／綜合報導

奧地利法院9日宣判一起駭人聽聞的虐童案。一對年輕父母因堅信3歲兒子「被惡魔附身」，竟將其囚禁在狹小抽屜內長達5個月，每日施以冷熱水刑、毆打與飢餓折磨，導致男童死時體重僅剩7公斤。諷刺的是，家中另外3名女兒卻備受寵愛。這對被檢方形容為「活在殘酷幻想」的惡魔父母，最終被判處無期徒刑。

根據《The US Sun》報導，奧地利因斯布魯克（Innsbruck）法院於2月9日針對一起虐童致死案做出宣判，27歲的凱文（Kevin）與娜塔莉（Nathalie）夫婦，因謀殺、嚴重虐待及非法監禁親生兒子，雙雙遭判處無期徒刑。

案情顯示，這對夫婦將生活壓力歸咎於年僅3歲的兒子埃利亞斯（Elias），幻想他體內住著一個名叫「多蘿西亞（Dorothea）」的惡魔。為了「驅魔」，他們將兒子當作代罪羔羊，進行長達5個月的地獄般折磨。

埃利亞斯每天被關在僅50公分見方的抽屜或狗籠內長達22小時，手腳遭束帶綑綁，並被拖到浴室潑灑沸水或冰水。長期處於黑暗中導致他視力受損，且嚴重營養不良。2024年5月19日男童死亡時，體重僅剩7公斤，不到同齡兒童的一半，死因為嚴重脫水與營養不良。

令人髮指是，這對父母並非沒有愛心，而是將愛「選擇性」給予。家中的另外3名女兒獲得妥善照顧，發育良好。就在埃利亞斯死前幾天，全家人還開心前往麥當勞慶祝大女兒生日，並參加中世紀慶典，唯獨將虛弱的埃利亞斯鎖在家中任其自生自滅。直到男童死亡隔天，父親才冷靜報警。

檢方查扣了夫妻倆多達12.5萬則WhatsApp訊息，內容充斥著虐待計畫，甚至寫道：「光殺死他不夠，他必須痛苦地死去。」6歲的大姊更向調查人員淚訴，弟弟初期被關在黑暗廁所時，還會拚命拍門求救，但隨著日子過去，拍門聲越來越微弱，直到最後變成死寂的絕望。

雖然精神鑑定顯示兩人患有虐待狂傾向的人格障礙，但並無精神病，具有完全刑事責任能力。法官痛斥兩人將無力反抗的幼童視為玩物，最終依謀殺罪重判無期徒刑，3名女兒則已安置於寄養家庭。

