恐怖老師1／新校惡夢！踢桌痛罵、禁吃午餐 新北國小老師遭控霸凌學生

新北市某新創國小發生老師對學生的霸凌案，學生花花（化名）父親指控老師情緒失控，希望不適任教師可以離開第一線。（圖／周志龍攝）

新北市某國小2024年帶著家長期待和大眾祝福建校，卻在開學後狀況連連，該校低年級C姓班導女老師遭控霸凌學生，曾懷疑光過敏孩子「在裝病」，更多次針對班上學生花花（化名），數度大力踢花花桌子外，還以「收東西太慢」為由禁止她吃午餐，讓孩子一路餓到放學，老師的行徑讓花花惡夢連連，更一度被其他學生孤立，花花爸則忍無可忍、說出真相，希望讓不適任教師離開第一線。

據了解，該國小身為新北最年輕校園之一，113學年度才全面招生，家長們趨之若鶩，都希望孩子能享受新校舍和環境，擠破頭報名入學，讓該國小在短時間滿額，共有近30班，容納約800位學生就讀，家長期望孩子能在此開心茁壯、快樂學習，開學後卻是問題重重。

廣告 廣告

「剛開學就覺得有問題，後來事情越來越多，我發現無法跟這位老師溝通。」花花爸回憶，女兒開學後沒幾周就重病一場，一度發燒到40多度，緊急送醫後確認孩子感染腸病毒、諾羅和流感等多項傳染性疾病，醫生更斷言「一定是在學校被傳染的」。

花花因收東西太慢，被老師禁止吃飯，而老師面對家長質問時先是否認，見證據罪鑿才稱學生「吃不下而來不及盛飯」。（圖／讀者提供）

花花爸說，他當下驚覺有異、向校方求證，C老師才坦承班上多位孩子都有症狀，但「怕家長恐慌」才沒有通知大家，這番言論讓他十分無奈，女兒最終則住院約3周才恢復健康，回學校後面對堆積如山的功課，老師卻要求全班同學「幫助」她一起完成，導致其他孩子不能下課、怨聲載道，向老師反應後，女兒才得以在放學後慢慢補完。

花花爸回憶，C老師離譜行徑不僅於此，與女兒同班的安安（化名）患光過敏，安安父母開學時即告知C老師此事，大部分的體育課安安因而無法參與，校慶時，家長希望女兒能同樂，做好完整防曬措施後讓孩子下場跑步。

體育老師見狀頗有微詞並向C老師抱怨，C老師卻直接將與體育老師的對話截圖給安安家長，懷疑安安平時在裝病，安安父母大為震怒，後又與C老師發生幾次摩擦，最終一年級上學期沒念完就讓安安轉學。

花花爸提到，因其身為家長代表，總會陪著其他家長向老師反映事情，C老師疑似因此認為自己在針對她，因而在安安轉學後轉移目標，開始對花花「差別待遇」，曾數度踢花花的桌子，還導致新買的水杯從桌上掉落破裂，更多次對花花惡言相向，導致其他學生也開始孤立自家孩子，這一切他與妻子都被瞞在鼓裡，直到二年級開學才得知真相。

「二年級親師會前，有家長跟我反映老師對班上一個學生很兇，我問了一圈，發現原來是自己的女兒。」花花爸難過表示，他經過多方查證驚覺花花被C老師霸凌長達一學期，他這才知道孩子夜不安寢、惡夢連連的原因，他詢問老師，C老師卻以「課堂間行走不小心碰到」為由敷衍，此後針對情況更是變本加厲。

花花父親指控，C姓老師多次怒踢女兒桌子，老師卻始終以「不小心」為由卸責。（圖／周志龍攝）

花花爸說，女兒10月初返家，說因自己收東西太慢而不能吃午餐，從用完早餐後便一路餓到傍晚放學，妻子立刻向C老師求證，C老師則稱「不可能讓孩子沒吃飯」，但當天花花因中午未用餐，沒使用過的餐盤放在學校而成為鐵證，C老師見證據確鑿，這才改口稱「疑似吃不下而來不及盛飯」，反覆言論更點起家長怒火，這才決定向校方反應，得到的卻是另一次失望。

「校長說他也是剛轉來，言下之意是要在幫上一任收爛攤子。」花花爸提到，校方處理態度十分消極，他9月提出老師對學生的霸凌申訴，校方卻沒有開始調查流程，直到自己忍無可忍、找里長幫忙，學校才請他回去填正式的申訴單，而花花如今轉班，C老師卻持續在教育第一線，更讓他擔心恐有其他孩子受害，希望校方能正視老師問題，別讓學生在恐懼中成長。

校方表示，接獲家長反應後曾多次促進親師溝通，但始終無法達成共識，如今家長已正式提出霸凌申訴，校方已依法組成調查小組，目前調查流程正進行中，待結果出來後，則將遵循調查小組的懲處建議，並報請教育局進行後續處置。

教育局表示，本案起於9月13日，親師間在家長日因午餐問題溝通不良產生爭執，校方後已安排該生轉班，並依家長提出疑似關係霸凌申請，隨即完成校安通報並啟動情緒關懷，後家長又反應原班級導師有拍桌，急提醒其他學生勿與該生互動，經訪談4名學生後均無拍桌情事，校方也已召開校事會議並啟動調查程序，教育局則督導學校依法辦理。

教育局提到，關於家長另提及校外教學班上有其他學生跌入水池情形，經查為上學期校外教學，學生在分組活動時由隨組家長看顧，不慎誤跌入水池，當下即時處置無大礙，且無學生或家長向學校反應與導師行為有關。

教育局強調，已請學校持續關懷學生轉班後的適應情形，由輔導團隊提供情緒支持與追蹤輔導，並與家長保持密切聯繫，協助學生穩定學習。同時也再次要求各校落實正向輔導與適性管教，確保學生的學習安全及身心健康。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐怖老師2／傳染病不通報、孩子險滅頂沒告訴家長 國小師離譜行徑曝光

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」

女子大力士冠軍竟是「生理男」 主辦單位證實：撤銷成績及參賽資格