恐怖老師2／傳染病不通報、孩子險滅頂沒告訴家長 國小師離譜行徑曝光

C姓老師遭控情緒失控、問題連連，家長忍不住在親師會上對質，C女卻是「淚遁」躲避責任。（圖／周志龍攝）

新北市某新建校國小低年級C姓女老師遭控霸凌學生，她還曾隱瞞班上傳染病不通報，孩子校外教學時她竟躲在室內吹冷氣，導致低年級學生跌入水池差點滅頂，所幸被一旁的家長及時拉起才沒導致悲劇，其班上如今已有一人轉學、一人轉班，家長盼望校方能正視C老師問題，給孩子安全且安心的學習環境。

據了解，C老師自稱有10年教育經驗，但她2024年才考上正式教師資格，到該校後首次擔任班導師帶班，卻遭家長指控對班上學生花花（化名）惡意針對，破口大罵外還踢花花桌子，甚至不讓學生吃午餐，花花家長如今已提出霸凌申訴，其離譜行徑更不僅於此，

「孩子一年級開學沒多久就住院，在兒童病房遇上她同班同學，我們才知道班上不只一個孩子生病。」花花爸回憶，女兒當時發燒到40多度，醫生確認其感染腸病毒、A流、諾羅病毒、黴漿菌和流感，甚至併發腦炎，原本活潑的孩子變得頓時失去所有表情，甚至連爸爸、媽媽都不喊，讓夫妻倆憂心不已。

C姓老師曾帶著孩子校外教學，自己躲在室內吹冷氣，讓孩子不慎跌入水池中，所幸被其他家長發現，否則後果不堪設想。（圖／黃耀徵攝）

而花花父母原忙著照顧孩子無暇多想，直到在醫院遇上女兒的同學，細問後才發現班上共有3個孩子感染傳染病住院，老師卻未如實將孩子們的病況向上通報並告知其他家長，讓疾病在班級中持續擴散。

花花爸提到，該校曾安排一年級的孩子到附近的生態農場校外教學，同行有數位家長陪同，C老師到農場後躲進室內吹冷氣，其中一個孩子在嬉戲時不慎掉進生態池，幼小身軀幾乎滅頂，所幸他與另一位爸爸即時發現、將她拉起，否則後果恐不堪設想，差點滅頂孩子的家長卻遲至一個學期後才得知此事。

而校外教學結束要返校時，C老師也沒有點名，粗略看過後便讓司機開車，導致有孩子被留在農場，還開心地與同學揮手道別，直到車子已離開農場，其他同學與家長驚覺有異提醒，老師才匆匆讓遊覽車掉頭回來接人。

花花與其他同學在兒童病房相遇，家長這才得知老師隱瞞傳染病情，讓家長憤怒不已。（圖／翻攝畫面）

「太多太多事情了，跟她又無法溝通，家長們心真的很累。」花花爸說，C老師還曾隱瞞在體育課時，男同學被其他學生毆打至瘀青，生殖器也沒有倖免，她自己也曾因情緒失控，重重將書摔在課桌上導致學生手臂被劃傷，而嘗試與她溝通，她往往「淚遁」逃避指責，或是顧左右而言他閃避責任，讓家長對她失去信心。

在提出申訴後，花花如今已經轉班，C老師卻趁萬聖節活動時接近花花，不斷表達「老師沒有踢你桌子」，導致花花飽受驚嚇，花花父母得知此事後更加憤怒，希望校方能妥善處理，讓不適任教師離開第一線。

校方表示，接獲家長反應後曾多次促進親師溝通，但始終無法達成共識，如今家長已正式提出霸凌申訴，校方已依法組成調查小組，目前調查流程正進行中，待結果出來後，則將遵循調查小組的懲處建議，並報請教育局進行後續處置。

教育局表示，本案起於9月13日，親師間在家長日因午餐問題溝通不良產生爭執，校方後已安排該生轉班，並依家長提出疑似關係霸凌申請，隨即完成校安通報並啟動情緒關懷，後家長又反應原班級導師有拍桌，急提醒其他學生勿與該生互動，經訪談4名學生後均無拍桌情事，校方也已召開校事會議並啟動調查程序，教育局則督導學校依法辦理。

教育局提到，關於家長另提及校外教學班上有其他學生跌入水池情形，經查為上學期校外教學，學生在分組活動時由隨組家長看顧，不慎誤跌入水池，當下即時處置無大礙，且無學生或家長向學校反應與導師行為有關。

教育局強調，已請學校持續關懷學生轉班後的適應情形，由輔導團隊提供情緒支持與追蹤輔導，並與家長保持密切聯繫，協助學生穩定學習。同時也再次要求各校落實正向輔導與適性管教，確保學生的學習安全及身心健康。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

